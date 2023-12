Największa gwiazda Realu może zdecydować się na ostateczny krok. To byłby potężny cios

Jude Bellingham trafił do Realu Madryt latem 2023 roku i niemal natychmiast zaaklimatyzował się w zespole. Co więcej, zaczął strzelać gole jak na zawołanie. Wystąpił już w 16 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając aż 15 bramek i cztery asysty. Jak wyliczyli statystycy ESPN, nikt nie miał lepszego wejścia do drużyny wicemistrza Hiszpanii od Anglika. Na początku listopada w starciu z Rayo Vallecano (0:0) doznał jednak zwichnięcia barku, co wyeliminowało go z gry w dwóch meczach. I choć wrócił już na murawę, to niewykluczone, że to nie koniec jego problemów zdrowotnych.

Jude Bellingham walczy z kontuzją. Media nie pozostawiają wątpliwości. Konieczna może być nawet operacja

Jak donoszą dziennikarze "The Athletic", w ostatnich meczach Bellingham grał ze stabilizatorem barku. To miało zapewnić ochronę przed pogłębieniem urazu, a także zniwelować ból. Nie wiadomo jednak, czy uraz nie będzie wymagał bardziej zaawansowanego leczenia.

Osoba, która kontaktowała się z personalem medycznym Realu, ujawniła, że jak na razie wdrożono "leczenie zachowawcze, które stosuje się w pierwszej kolejności. Jeśli jednak bark będzie wypadał, to zawodnik będzie odczuwał ból, który najczęściej nie ustępuje sam".

W związku z tym źródło poinformowało, że "prędzej czy później" Bellingham podda się operacji. "Może z tym żyć, dopóki będzie w stanie sobie z tym poradzić. Ostatecznie i tak trzeba będzie to zoperować. Może poczekać dzień, miesiąc, sezon lub dłużej" - czytamy.

Jak przekazał doktor Mikel Aramberri najczęściej wykonuje się zabieg, gdy dojdzie do zwichnięcia barku po raz drugi bądź kolejny. Nie jest to jednak reguła. Dziennikarze nie wiedzą, czy Anglik cierpiał już wcześniej na podobny uraz. - Jeśli ramię nadal wyskakuje, konieczna jest operacja, ponieważ wtedy zawodnik nie jest gotowy do gry - podkreślił.

Real Madryt nie ma szczęścia. Kontuzje nie omijają "Królewskich"

Oszacowano już także średni okres rekonwalescencji po takim zabiegu. To co najmniej dwa miesiące. Nie wiadomo jednak kiedy i czy w ogóle dojdzie do operacji. Jedno jest pewne, absencja Bellinghama byłaby fatalną informacją dla Realu. Kontuzjowanych jest aktualnie aż sześciu zawodników. Mowa m.in. o Thibaut Courtois, Ederze Militao czy Viniciusie Juniorze.

Jak na razie Carlo Ancelotti oraz pozostali koledzy mogą liczyć na Anglika, który znacząco przyczynił się do dotychczasowych sukcesów drużyny. Ta zapewniła sobie już awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a także przewodzi stawce La Liga.