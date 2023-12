Szokująca przemiana. Gdy jedna idea umarła, narodziła się inna dzięki skreślonym piłkarzom

Atleti we wtorek pokonali Feyenoord 3:1 i na kolejkę przed końcem zapewnili sobie udział w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W La Liga dotrzymują kroku Realowi i Barcelonie - są trzeci, mając tyle samo punktów, co zespół Xaviego, ale jedno spotkanie rozegrane mniej. W niedzielę na wyjeździe zmierzą się właśnie z Barcą. I nie są na straconej pozycji. Brzmi bajkowo? Z pewnością dla fanów "Rojiblancos", którzy przy okazji czują, jak wiele może się zmienić w niecałe 12 miesięcy.

Aby to zrozumieć, cofnijmy się na chwilę w czasie. Jest 1 listopada 2022 roku. Atletico Madryt w fatalnym, haniebnym stylu przegrywa wyjazdowy mecz ostatniej kolejki Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto. Z pięcioma punktami zajmuje ostatnie miejsce w grupie, co oznacza nie tylko pożegnanie z Champions League, ale też brak gry w jakichkolwiek rozgrywkach europejskich na wiosnę. To pierwsza taka sytuacja za czasów Diego Simeone, który ten okres nazwał najtrudniejszym podczas swojej długiej kadencji.

"Cholo" - jak mówią na argentyńskiego trenera w Madrycie - półtora miesiąca później obchodził 11-lecie na stanowisku szkoleniowca Atletico. Jednak mimo bezkresnej niemal miłości kibiców do Simeone, tym razem mało kto miał ochotę na celebracje. Grunt pod jego nogami robił się coraz bardziej grząski.

Fani byli w rozdarciu — doceniali zasługi Argentyńczyka i cały czas go wspierali, a z drugiej strony widzieli, że wspólnie podążają drogą donikąd. Jasne stawało się, że "cholismo" - idea, która zrodziła się w Madrycie i która zaprowadziła Atletico do dwóch tytułów mistrzowskich oraz dwóch finałów Ligi Mistrzów - umarło na dobre. Nie wierzono, że człowiek tak wierny swoim ideałom zdoła przejść metamorfozę i jeszcze wszyscy będą się cieszyć z przedłużenia kontraktu do 2027 roku.

Ale przemiana ekipy Diego Simeone rozpoczęła się wcześniej, niż można sądzić. Najlepiej świadczy o tym tabela roczna rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy. Tam Atletico jest na szczycie z dorobkiem 81 punktów w 36 meczach. Do tego kapitalny bilans bramkowy 77:31. Więcej goli strzelonych w tym czasie z lig TOP5 mają tylko Manchester City, Bayern Monachium i Borussia Dortmund. Jest to statystyka wręcz szokująca, biorąc pod uwagę stereotypową grę "Los Colchoneros" pod wodzą argentyńskiego szkoleniowca. To właśnie dzięki Simeone sławę zyskała fraza "unocerismo", oznaczająca zwycięstwo 1:0. Atleti już nie jest siermiężnym zespołem, którego sposób gry sprawiał wątpliwą przyjemność dla widza – choć trybuny Vicente Calderon czy później Civitas Metropolitano zawsze doceniały poświęcenie drużyny. Teraz - mimo swojej bardziej ofensywnej strony - madrytczycy nie zapominają o defensywie. xGA (gole oczekiwane przeciwników) wykreowane przez ich rywale w lidze wynosi 11,3 – najmniej. Dopuszczają też do najmniejszej liczby strzałów celnych.

Zakład odrestaurowywania piłkarzy

Co sprawiło, że gra i wyniki Atletico tak się poprawiły? Poważna kontuzja lewego stopera w ustawieniu z trójką Reinildo Mandavy w marcu (zerwanie więzadeł krzyżowych) sprawiła, że do składu na jego pozycję wskoczyć musiał Mario Hermoso. Zawodnik, który był już de facto na wylocie z klubu – mówiło się o letnim pożegnaniu – nagle stał się jednym z najważniejszych graczy dla nowego systemu gry Atleti, opuszczając przez ten czas tylko jedno spotkanie z powodu zawieszenia za żółte kartki. 28-letni Hiszpan pełni bowiem kluczową rolę w rozegraniu piłki. Dość powiedzieć, że jest w ligowej czołówce zawodników podających w trzecią tercję boiska. Simeone wymyślił nowy sposób na wykorzystanie walorów Hermoso, nakazując mu częstsze zejścia do środka. Doskonale widać to po heatmapach nominalnego lewego stopera lub obrońcy. Poniżej przykładowe dwa mecze: (źródło: Sofascore)

Odrestaurowywanie skreślonych piłkarzy i dawanie im kolejnego piłkarskiego życia to zresztą wielki atut Diego Simeone. Być może nawet największy. W aktualnej ekipie Atletico nie tylko Hermoso jest tego przykładem, ale także Axel Witsel, którego trener przestawił na środek obrony, Saul Niguez nagle stał się liderem La Liga wśród asystentów, a Alvaro Morata czołowym strzelcem w Europie. Rozwój 31-letniego napastnika w tym sezonie jest spektakularny. To również piłkarz, który latem mógł opuścić Madryt, gdyż władze uznały, że potrzebują bardziej bramkostrzelnego napastnika. To samo przyznawał Simeone, odbywając z Moratą męską rozmowę podczas okresu przygotowawczego, gdyż 31-latek w poprzednim sezonie zgromadził 15 trafień. Obrazek z lipca wielokrotnie przewijał się w ostatnich tygodniach. Nic dziwnego skoro Morata jest w życiowej formie. W 17 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach strzelił już 12 goli. Alvaro Morata – tak wyśmiewany z uwagi na swoją niską skuteczność – notuje dodatni stosunek xG do zdobytych bramek. - To prawda, że odbyliśmy rozmowę, której potrzebowałem, z Cholo, Gustavo Lopezem, Andreą Bertą i Miguelem Angelem. Chciałem poczuć się ważny w klubie i przebywać na boisku więcej niż rok temu. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek grał tak często w Atletico, jak w tym sezonie - mówił na antenie radia "Cadena SER".

Simeone i Griezmann - małżeństwo doskonałe

Doceniając grę Atletico, grzechem byłoby pominąć Antoine'a Griezmanna. Francuz przeżywa kolejny prime pod okiem "Cholo", choć w niedawnym plebiscycie Złotej Piłki zajął dopiero 21. miejsce, co jest taką samą pomyłką, jaką w 2016 r. popełniono wobec Roberta Lewandowskiego. "Le cabaret" – mogliby zacytować Polaka fani Atleti i Griezmann. Swoją fenomenalną dyspozycję zaprezentował już podczas mundialu, ale w rozgrywkach klubowych jest jeszcze lepszy. Sezon 2022/2023 zakończył z 15 golami i 16 asystami na koncie. Żaden zawodnik w La Liga nie wykonał więcej kluczowych podań (84) ani nie przyczynił się do większej liczby akcji zakończonych strzałem (162) lub zdobyciem bramki (26).

W tym momencie to najlepszy gracz La Liga obok Jude Bellinghama. "Jest kompletnym piłkarzem. Strzela, kradnie piłki rywalom, podaje, zadziwia sprytem, inteligencją, potrafi poświęcić się grze defensywnej. (...) Napastnicy często są egoistami. Antoine jest trochę anachroniczny, bo zawsze bardziej niż indywidualne statystyki liczy się dla niego interes kolektywu" – tak opisywał go Arnaud Ramsay, dziennikarz i autor jego biografii.

Griezmann strzelił już w tym sezonie 13 goli. Jest o trzy trafienia, aby stać się najlepszym strzelcem w historii Atletico, które oba tytuły mistrzowskie za kadencji Simeone zdobyło paradoksalnie bez Francuza. - Nie wygrałem mistrzostwa ani Ligi Mistrzów. Chcę tworzyć historię w Atleti, a to oznacza, że muszę zdobywać trofea. Wygranie Ligi Mistrzów byłoby marzeniem - mówił niedawno. Różnie układały się jego losy oraz relacje z fanami z uwagi na transfer do Barcelony, lecz Simeone i Griezmann są dla siebie stworzeni. 31-latek znów gra jak z nut.

Ale to nie tak, że wszystko latem układało się po myśli argentyńskiego szkoleniowca. Zwłaszcza na rynku transferowym, gdyż "Rojiblancos" dysponują mocno ograniczonym budżetem z uwagi na limity płac nakładane przez La Liga. "Cholo" domagał się ściągnięcia defensywnego pomocnika, lecz fiaskiem zakończyły się rozmowy z Tottenhamem w sprawie Pierre'a-Emile'a Hojbjerga. Simeone postanowił więc na tę pozycję przesunął Koke oraz Pablo Barriosa - i był to strzał w dziesiątkę. We wrześniu zespół opuścił Yannick Carrasco, podstawowy lewy wahadłowy. Simeone postawił w tej roli dwóch młokosów - Samuela Lino oraz Rodrigo Riquelme. 23-letni Brazylijczyk jest objawieniem rozgrywek z trzema bramkami oraz czterema asystami na koncie. Natomiast Hiszpan właśnie debiutował w dorosłej reprezentacji La Furia Roja.

W tym momencie w Atletico wszystko układa się w sposób wymarzony. Pesymiści powiedzieliby, że nic tylko czekać aż ta sielanka się skończy, zwłaszcza że ekipa "Cholo" notuje serię 18 zwycięskich meczów z rzędu na własnym boisku. Teraz jednak czeka ich poważne wyzwanie wyjazdowe z Barceloną. Argentyński szkoleniowiec nigdy nie wygrał na Camp Nou, mimo 16 prób, lecz przecież teraz to spotkanie odbędzie się na stadionie olimpijskim. Być może to pozwoli Diego Simeone po raz pierwszy pokonać Blauguranę w stolicy Katalonii.