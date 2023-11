Lewandowski powalony. Pudzian złożył propozycję. "Pomogę" [WIDEO]

Robert Lewandowski w spotkaniu z Rayo Vallecano miał bardzo nieprzyjemną sytuację. Gdy był w polu karnym rywali, Florian Lejeune chwycił go i gwałtownym ruchem powalił na ziemię. W dodatku potem udawał, że nic nie zrobił. Co gorsza, w żaden sposób nie zareagowali na to sędziowie. Polak nie krył frustracji tym zajściem, w wymowny sposób odniósł się do niego w mediach społecznościowych.

Mariusz Pudzianowski reaguje na kontrowersyjną sytuację z Robertem Lewandowskim. "Pomogę"

Taki obrazek prędzej niż na boisku piłkarskim można by zobaczyć w sportach walki. Nic dziwnego, że nagranie bardzo szybko rozniosło się po mediach społecznościowych. Nie umknęło uwadze Mariusza Pudzianowskiego, który gdy je zobaczył, zwrócił się do piłkarza z niespodziewaną propozycją. "Obalenie MMA na Lewandowskim? Jednak w piłce nożnej też potrzebna jest obrona... przed obaleniami. Robert, pomogę!" - napisał 46-latek.

Kto jak kto, ale Pudzianowski z pewnością mógłby nauczyć Lewandowskiego kilku przydatnych ruchów. W końcu od wielu lat jest zawodnikiem mieszanych sztuk walki, może też pochwalić się całkiem niezłym bilansem - z 27 pojedynków (potem jeden uznano za nieodbyty) wygrał 17 (z czego 12 przez nokaut) i dziewięć przegrał.

Robert Lewandowski "odegrał się" na rywalu. Kosztowna pomyłka

Choć w dyskusyjnej sytuacji Lejeune'owi się upiekło, to później Polak miał więcej powodów do zadowolenia, gdyż w pewnym sensie odpłacił się rywalowi. W 82. minucie Alejandro Balde posłał dośrodkowanie, którego adresatem był Lewandowski. Ten złożył się do uderzenia głową i był o włos od uderzenia piłki, jednak francuski obrońca Rayo w ostatniej chwili strącił mu ją. Zrobił to na tyle niefortunnie, że wbił ją do własnej bramki. Przez to jego drużyna straciła prowadzenie, mecz zakończył się rezultatem 1:1.

Następny mecz FC Barcelona rozegra we wtorek 28 listopada. Wtedy zmierzy się z FC Porto w Lidze Mistrzów.