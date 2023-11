Klopp rozwiązał problem Lewandowskiego. Niewiarygodne

Robert Lewandowski jest uznawany za jednego z najlepszych napastników ostatnich lat. Obecnie gra w FC Barcelonie, a wcześniej kapitalnie spisywał się w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. Jednak nigdy nie ukrywał, że początki za granicą był dla niego bardzo trudne.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Robert Lewandowski był nieskuteczny. Juergen Klopp zaproponował zakład. "Sytuacja się odwróciła"

Portal fcbarcelonanoticias.com przypomniał historię z pierwszych miesięcy współpracy Polaka z Juergenem Kloppem. Gdy w 2010 r. napastnik trafił do Dortmundu, głównie siedział na ławce rezerwowych. To m.in. dlatego, że miał problemy ze skutecznością. Aby temu zaradzić, trener wpadł na nietypowy pomysł.

- Rzucił mi wyzwanie. Powiedział: "Za każdą sesję treningową, w której zdobędziesz 10 bramek, dam ci 50 euro. Ale jeśli nie strzelisz gola, to wtedy mi zapłacisz". W pierwszych tygodniach prawie codziennie musiałem mu płacić 50 euro. Śmiał się. Ale kilka miesięcy później sytuacja się odwróciła. Więc pewnego dnia powiedział: "Dość! Wystarczy. Teraz jesteś naprawdę gotowy" - zdradził Lewandowski w wywiadzie dla "The Players Tribune".

Robert Lewandowski zbudował wyjątkową relację z Juergenem Kloppem. "Mogłem mu zaufać"

Mimo to napastnik nadal nie czuł się pewnie, gdyż mecze były znacznie bardziej wymagające od treningów. Na początku drugiego sezonu w Borussii dalej był rezerwowym. Zmieniło się to dopiero po szczerej rozmowie z Kloppem, w której zapytał go o jego oczekiwania. Wtedy też ich relacja nabrała zupełnie innego charakteru.

- Trzy dni później strzeliłem hat-tricka i zaliczyłem asystę w meczu z Augsburgiem. Wygraliśmy 4:0 i to był punkt zwrotny. Zdałem sobie sprawę, że rozmowa z Juergenem przypominała tę, którą chciałbym odbyć z ojcem (zmarł w 2005 r. - red.). Jedną z tych, których nie mogłem odbyć od wielu lat. Z nim mogłem porozmawiać o wszystkim. Mogłem mu zaufać. Jest rodzinnym człowiekiem i wykazuje dużą empatię wobec tego, co dzieje się w życiu prywatnym - wyjaśnił Lewandowski.

Polak grał w Borussii do końca sezonu 2013/14. Potem spędził osiem lat w Bayernie, skąd przeniósł się do Barcelony. Z kolei Klopp opuścił Dortmund po zakończeniu rozgrywek 2014/2015. Kilka miesięcy później podpisał kontrakt z Liverpoolem, gdzie pracuje do dziś.