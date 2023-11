"Upadek Barcelony" już się zaczął. Dziennikarz podał datę. Lewandowski nieszczęśliwy

"Do żadnej piłki nie docierał na czas, nawet tej przy golu na 1:1. Ale przynajmniej wciąż wzbudza strach, co wyjaśnia samobójczą bramkę Lejeune. Nie może być tak, że 'dziewiątka' taka jak Polak dostaje w meczu tylko dwie piłki, z których może zdobyć gola" - pisały hiszpańskie media o występie Roberta Lewandowskiego przeciwko Rayo Vallecano. Mecz 14. kolejki zakończył się wynikiem 1:1. Był to już czwarty remis Barcelony w obecnym sezonie La Ligi. Ostatnio mistrzowie Hiszpanii bardzo często gubią punkty w spotkaniach ze słabszymi rywalami, przez co tamtejsze media doszukują się początku tarapatów, w jakie według nich wpadł klub.

Po tym meczu wszystko zaczęło się sypać. Hiszpanie wskazują początek kryzysu FC Barcelony

W niedzielę na łamach "Mundo Deportivo" ukazał się obszerny artykuł, w którym w szczegółowo przeanalizowano dotychczasowe mecze Barcelony w tym sezonie. Oprócz tego dziennikarze zajęli się problemami kadrowymi, z jakimi Xavi zmagał się szczególnie w październiku. Wówczas kontuzjowani byli m.in. Lewandowski, Pedri, de Jong czy Raphinha, czyli zawodnicy pierwszej jedenastki. W tekście pt. "Upadek Barcelony rozpoczął się dwa miesiące temu" czytamy, że drużyna posypała się dokładnie 23 września. Wtedy mistrzowie z zeszłego sezonu grali z Celtą Vigo, którą co prawda pokonali 3:2, jednak do 81. minuty przegrywali 0:2. Zaledwie w osiem minut dzięki dwóm bramkom Polaka i trafieniu Cancelo Barcelona zgarnęła trzy punkty.

Według Hiszpanów właśnie tamto spotkanie było momentem, w którym rozpoczął się kryzys zespołu. W dwóch wcześniejszych meczach piłkarze Xaviego pokonywali kolejno Real Betis i Royal Antwerp aż po 5:0. Po meczu z Celtą Barcelona zremisowała 2:2 z Mallorcą, po czym pokonała Sevillę 1:0. Od 23 września drużyna Lewandowskiego rozegrała 11 spotkań, wygrywając zaledwie sześć z nich. W tym okresie kibice byli świadkami również pierwszej porażki klubu z Katalonii, która nastąpiła podczas pamiętnego El Clasico. Real Madryt po dwóch trafieniach Jude'a Bellinghama wygrał 2:1. Niecałe dwa tygodnie później Barcelona przegrała także w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck 0:1.

W ostatnim czasie zespół Xaviego prezentuje toporny, chaotyczny styl, do którego z pewnością nie są przyzwyczajeni kibice. "Mundo Deportivo" zwraca uwagę na wspomniane kontuzje, zaznaczając jednocześnie, że piłkarze tacy jak, chociażby Guendogan powinni w takich momentach przejąć inicjatywę. Oprócz tego Hiszpanie piszą o wypaleniu, które być może dotknęło niektórych zawodników. "Ferran Torres stracił inspirację, Lewandowski nie wydaje się szczęśliwy, Joao Felix po raz kolejny jest 'wątpliwy' i niepewny, jak postrzegano go przed podpisaniem kontraktu z Barceloną" - czytamy.

Obecnie Barcelona 14. kolejkach z 31. punktami na koncie znajduje się dopiero na czwartym miejscu w ligowej tabeli. Mistrzowie Hiszpanii tracą cztery punkty do pierwszego Realu. Ostatnio kataloński "Sport" wskazał "sześć grzechów" drużyny Xaviego, w którym poruszono także temat roli Roberta Lewandowskiego. We wtorek 28 października zespół czeka starcie w Lidze Mistrzów przeciwko FC Porto. Zwycięstwo sprawi, że Barcelona po dwóch sezonach posuchy zapewni sobie awans do fazy pucharowej.