Powrót do ligowej rywalizacji po przerwie na reprezentację nie był zbyt udany dla FC Barcelony, której kilku graczy w sobotę odpoczywało po spotkaniach w kadrach narodowych. Podopieczni Xaviego Hernandeza wyszli na starcie wyjazdowe przeciwko Rayo Vallecano bez energii. W pierwszej połowie byli kompletnie bezradni na tle niżej notowanego rywala.

Xavi grzmi po wpadce Barcelony. "Każdy to widzi"

Gospodarzy jeszcze tuż przed przerwą na prowadzenie wyprowadził strzałem z dystansu Unai Lopez. Barca zdołała odpowiedzieć dopiero w końcówce. Wyrównanie dało jej samobójcze trafienie Floriana Lejeune, przy którym udział miał Robert Lewandowski.

Z przebiegu gry remis 1:1 jest wynikiem zasłużonym, jednakże w hiszpańskich mediach sporo się mówi o dwóch sytuacjach z drugiej połowy, gdy gościom należały się rzuty karne, lecz VAR nie zareagował. Jedna z nich dotyczyła Roberta Lewandowskiego, który został powalony przez rywala kompletnie niezainteresowanego grą, a Raphinii, który w doliczonym czasie gry był kopnięty przez rywala po dośrodkowaniu w szesnastce.

Niezadowolony na pracę sędziów na konferencji prasowej był Xavi Hernandez, szkoleniowiec Barcy. - Karny na Raphinii jest ewidentny. Bardzo wyraźny. Wszyscy mi to mówią... Nie szukam wymówek i jeśli nie wygraliśmy, to z powodu pierwszej połowy, którą rozegraliśmy źle, ale jeśli mnie o to zapytacie, powiem, że karny na Rafinhii jest jasny - wyznał kataloński trener, który miał żal i pretensje do zespołu, że w pierwszej połowie nie był na odpowiednim poziomie mentalnym. - Gdybyśmy grali od początku jak w ciągu drugich 45 minut historia potoczyłaby się inaczej - podsumował Xavi.

Po 14. rozegranych meczach FC Barcelona jest czwarta i ma na koncie 31 punktów, tracąc trzy punkty do liderującej Girony. Drugi jest Real z dwoma punktami straty. "Królewscy" w niedzielę zagrają na wyjeździe z Cadiz.