Tak Lewandowski zareagował na wielką kontrowersję w meczu Barcelony. Wymowne

Robert Lewandowski w lidze hiszpańskiej gra już drugi sezon, więc do agresji defensorów oraz kiepskiej pracy arbitrów zdążył już się przyzwyczaić. Ale to, co wydarzyło się podczas sobotniego spotkania z Rayo Vallecano (1:1) mogło przejść jego wyobrażenie. W pewnym momencie jeden z obrońców rywali po prostu sprowadził Polaka do parteru rzutem rodem z MMA, na co ani sędzia, ani VAR nie zareagował. Zrobił to za to napastnik w mediach społecznościowych. W wymowny sposób.

4 https://twitter.com/MartinMinan_/status/1728431675988721917