Tak wygląda tabela La Liga po sensacyjnej wpadce Barcelony

FC Barcelona po raz piąty w tym sezonie straciła punkty w rozgrywkach La Liga. W sobotnie popołudnie ekipa Xaviego zaliczyła nie lada wpadkę w konfrontacji z Rayo Vallecano. Zaledwie zremisowała 1:1, a mogło być jeszcze gorzej, gdyby nie akcja z udziałem Roberta Lewandowskiego. Sytuacja w tabeli zaczyna się robić dla drużyny Polaka nieciekawa.

FC Barcelona traci kolejne punkty. Wypadnie poza podium La Liga? Oto tabela

To do polskiego napastnika było skierowane dośrodkowanie Alejandro Balde w końcówce meczu, które dało bramkę na 1:1. Lewandowski złożył się do główki, ale to nie on trafił w piłkę, ale obrońca gospodarzy Florian Lejuene. Zamiast wybić futbolówkę, wpakował ją do własnej bramki. Dzięki temu FC Barcelona uratowała punkt, bo do 82. minuty przegrywała po rewelacyjnym trafieniu Unaia Lopeza.

Tym samym Katalończycy stracili szansę, by choćby na chwilę wyprzedzić w tabeli Real Madryt. Na ten moment mają na koncie 31 punktów. Rywale ze stolicy Hiszpanii mają jeden więcej. Sensacyjnym liderem pozostaje Girona, która uzbierała aż 34 punkty. Problem w tym, że zarówno Girona, jak i Real Madryt jeszcze nie rozegrały swoich meczów i za chwilę mogą wyraźnie odskoczyć Barcelonie.

Jeśli Girona pokona w poniedziałek Athletic Bilbao, jej przewaga wzroście do sześciu punktów. Z kolei Real Madryt może wyjść na cztery punkty przewagi, pod warunkiem że w niedzielę ogra na wyjeździe Cadiz. FC Barcelona drży z kolei o zachowanie miejsca na podium.

Jeszcze w sobotę może stracić je na rzecz Atletico Madryt. Wystarczy, że ekipa Diego Simeone wygra z Mallorką (początek o godz. 21:00). Wówczas obie drużyny będą miały taki sam dorobek punktowy, tyle że Atletico już teraz może pochwalić się lepszym bilansem bramkowym. Poza tym madrytczycy na ten moment mają do rozegrania jedno zaległe spotkanie.

Skrócona tabela La Liga po meczu Rayo Vallecano - FC Barcelona: