Oto skład Barcelony na pierwszy mecz po przerwie. Wiadomo, co z Lewandowskim

Zakończyła się listopadowa przerwa na mecze z udziałem reprezentacji. Wyjątkowo bolesna przerwa dla Barcelony, która będzie musiała radzić sobie do końca sezonu bez Gaviego. Pomocnik zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w trakcie meczu Hiszpanii z Gruzją (3:1) i poza klubowymi rozgrywkami ominie m.in. Euro 2024. Z nieco mniej poważnym urazem do Barcelony wrócił Marc-Andre ter Stegen, który narzekał na ostry ból pleców w trakcie zgrupowania reprezentacji Niemiec. W pierwszym meczu po powrocie do grania w klubowych rozgrywkach Xavi nie zamierza podejmować ryzyka.

Rywalem Barcelony jest Rayo Vallecano, które po trzynastu meczach znajduje się na dziesiątym miejscu. W poprzednim sezonie akurat ten zespół mocno się postawił Barcelonie, bo na start rozgrywek uzyskał bezbramkowy remis na wyjeździe, a na wiosnę wygrał u siebie 2:1. Jedynego gola dla mistrzów Hiszpanii w tym dwumeczu strzelił Robert Lewandowski. - Spodziewamy się trudnego spotkania, bo zawsze trudno jest wygrać z Rayo na ich stadionie, ale zespół jest na to gotowy - mówił Xavi na przedmeczowej konferencji.

Celem Barcelony jest utrzymanie dystansu nad Gironą i Realem Madryt. A może nawet uda się jej go zmniejszyć. Przed startem 14. kolejki Girona prowadzi z 34 punktami, a za nią jest Real (32 pkt) oraz Barcelona (30 pkt). Lider ligi hiszpańskiej zagra z Athletikiem, natomiast Real zmierzy się z Cadiz.

Do składu Barcelony po długiej przerwie spowodowanej urazem wrócił Frenkie de Jong. Xavi zdecydował się na rotacje przed wtorkowym meczem z Porto w Lidze Mistrzów. Stąd obecność Ilkaya Gundogana czy Ronalda Araujo na ławce rezerwowych.

Skład Barcelony na Rayo Vallecano:

Inaki Pena - Joao Cancelo, Andreas Christensen, Inigo Martínez, Alejandro Balde - Pedri, Oriol Romeu, Frenkie De Jong - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres.

Mecz Rayo Vallecano - Barcelona rozpocznie się w sobotę 25 listopada o godz. 14:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.