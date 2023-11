Nowa rola Lewandowskiego. Legenda Barcelony już wie

FC Barcelona jest piątym klubem w seniorskiej karierze Roberta Lewandowskiego. Jego kontrakt z mistrzami Hiszpanii jest ważny do czerwca 2026 roku i nie należy wykluczać, że klub z Katalonii będzie ostatnim w jego karierze. Czym Lewandowski mógłby się zajmować po zakończeniu kariery piłkarskiej? - Marzeniem Roberta była zawsze szkółka piłkarska z prawdziwego zdarzenia. Wszystko miałoby być na najwyższym poziomie od kadry szkoleniowej przez sprzęt treningowy na boiskach kończywszy - mówiła Sport.pl Monika Bondarowicz, była rzeczniczka Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Abidal mówi o nowej funkcji dla Lewandowskiego. "Ma odpowiednie cechy do tego"

Eric Abidal był jednym z prelegentów VI Kongresu Sport Biznes Polska. Były zawodnik Barcelony otrzymał pytanie od publiczności dotyczące Lewandowskiego. Francuz uważa, że kapitan biało-czerwonych mógłby spełnić się w nowej roli po zakończeniu piłkarskiej kariery. - Robert ma zdecydowanie lepszą karierę ode mnie, więc powinno być mu łatwiej, by zostać znanym dyrektorem sportowym. Ma odpowiednie cechy do objęcia takiego stanowiska i myślę, że poradziłby sobie w tej roli nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie - powiedział.

Abidal był dyrektorem sportowym Barcelony w latach 2018-2021, a wcześniej grał w Katalonii w latach 2007-2013, kiedy to wygrał cztery mistrzostwa Hiszpanii czy dwa puchary Ligi Mistrzów. - Robert jest jednym z najlepszych zawodników na świecie i ma ogromne doświadczenie. Poza tym rozumie grę i nie boi się trudnych wyzwań. Kluby i różne organizacje chcą mieć takich ludzi, a Lewandowski mógłby przekazać wiedzę, którą zdobył przez lata. Wie, co to znaczy ciężko trenować i rywalizować na najwyższym poziomie - dodaje były reprezentant Francji.

- Lewandowski jest przykładem profesjonalnego sportowca. Nie mogę jednak decydować za niego ani udzielać mu rad. Wybór kolejnego zawodu po zakończeniu kariery nie zawsze jest łatwy. Niemniej Robert ma potencjał i jakość do takiej funkcji - podsumował Abidal.

Obecnie Lewandowski skupia się na Barcelonie, z którą w poprzednim sezonie wygrał mistrzostwo i krajowy Superpuchar. Dodatkowo został królem strzelców w lidze hiszpańskiej z 23 golami. W tym sezonie Lewandowski ma osiem goli oraz cztery asysty po czternastu spotkaniach.