"Naprawdę?" Xavi nie mógł uwierzyć. Gwiazda Barcelony miałaby odejść już zimą

Latem 2023 roku FC Barcelona dokonała kilku kluczowych wzmocnień. Jednym z nich był transfer Ilkaya Guendogana. Niemiec trafił do Katalończyków po wygaśnięciu kontraktu z Manchesterem City i niemal natychmiast stał się ważnym ogniwem drużyny, o czym świadczy też liczba rozegranych minut - 1451. To drugi najwyższy wynik w zespole w tym sezonie, zaraz po Marku-Andre Ter Stegenie. Jak dotąd pomocnik wystąpił w 17 meczach, zdobywając bramkę i pięć asyst. I choć jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku, to kilka dni temu pojawiła się informacja o możliwym transferze, który rzekomo miał zainicjować sam Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Xavi komentuje doniesienia ws. Guendogana. "Naprawdę? Tak powiedzieli?"

Wszystko zaczęło się od Saada Al-Ladhimiego. Dyrektor komisji ds. zawodów w Saudyjskiej Federacji Piłki Nożnej ujawnił, że jedna z wielkich gwiazd, która odrzuciła latem ofertę klubu z Bliskiego Wschodu, skontaktowała się z nim w sprawie potencjalnego transferu. Miałoby do niego dojść już tej zimy. I choć działacz nie poinformował, o jakim piłkarzu mowa, to jeden z tamtejszych portali podał nazwisko Guendogana.

Na piątkowej konferencji prasowej przed meczem Rayo Vallecano - Barcelona, o tę kwestię zapytano Xaviego. Szkoleniowiec był całkowicie zaskoczony plotkami, o czym świadczyła jego reakcja. Uniósł wysoko brwi i wymownie skomentowała doniesienia. - Naprawdę? Tak powiedzieli? Wow. Przecież on szuka domu w Barcelonie - powiedział Xavi.

Dodatkowo zakpił z arabskich mediów. - Skąd wzięliście te informacje? Z gazety z Arabii Saudyjskiej? - dziwił się Xavi, a kiedy otrzymał potwierdzenie, rzucił wymownie: "Shukran", co po arabsku oznacza "dziękuję". Tym samym uciął wszelkie spekulacje na temat przyszłości Guendogana.

Guendogan łączony z kilkoma klubami. Hiszpańskie media uspokajają. Nie ma zamiaru wyjeżdżać

To nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się doniesienia o potencjalnym transferze Niemca, od kiedy ten trafił do Barcelony. W zeszłym tygodniu łączono go z przenosinami do Turcji, ale plotki szybko zdementował agent i brat piłkarza, Ilhan Guendogan. Co więcej, zdaniem hiszpańskich mediów, pomocnik nie ma zamiaru ruszać się ze stolicy Katalonii. Dobrze czuje się w klubie, z którym ma szanse odnieść spore sukcesy w przyszłości.

Jak na razie Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga i do prowadzącej Girony traci cztery punkty. Już w kolejnym spotkaniu Katalończycy zmierzą się z Rayo. Starcie zaplanowano na sobotę 25 listopada, na godzinę 14:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.