Xavi wypowiedział się na temat Lewandowskiego. "Nie przykładamy do tego wagi"

FC Barcelona wygrała oba listopadowe mecze ligowe. Najpierw pokonała 1:0 z Realem Sociedad, a potem wygrała 2:1 z Deportivo Alaves. Bohaterem drugiego z tych spotkań był Robert Lewandowski, który zdobył dwie bramki. Wszyscy w klubie liczą, że Polak pokaże klasę także w nadchodzącej potyczce z Rayo Vallecano.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Xavi skomentował głośną sytuację z Robertem Lewandowskim. A potem posypały się komplementy

W piątek odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa Xaviego. 43-latek został zapytany między innymi o głośną sytuację ze spotkania z Alaves, gdy Polak nie zareagował wyciągniętą rękę Lamine'a Yamala, który chciał przybić z nim piątkę. Wywołało to ogromną burzę w hiszpańskich mediach, lecz trener Barcelony nie chciał przesadnie się na tym skupiać. Zaznaczył, że takie rzeczy nie są niczym nadzwyczajnym.

- To, co przydarzyło się Robertowi i Lamine'owi, jest czymś normalny. Mnie zdarzało się to bardzo często. Kiedy byłem zawodnikiem, walczyłem z Puyolem, Villą, Messim… Pamiętam walkę z Valdesem w Almerii. Można zajrzeć do archiwum gazet. To zdarza się wszędzie, nie przykładamy do tego wagi. (...) Robert bardzo dba o to, aby Lamine był świetnym piłkarzem. - powiedział, cytowany przez kataloński "Sport".

Następnie podkreślił, że Lewandowski jest bardzo istotną postacią również pod względem sportowym. - On potrzebuje zespołu, a zespół potrzebuje jego. Robi różnicę. Zrobił to w ostatnim meczu z Alaves, gdy strzelił świetnego gola głową (na 1:1 - red.). Jest liderem, altruistą, bardzo go potrzebujemy - oznajmił.

FC Barcelona osłabiona. Xavi potwierdził ważną zmianę

Do najbliższego spotkania Katalończycy podejdą bez kilku ważnych graczy. Na kilka miesięcy wypadł Gavi, który podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Hiszpanii doznał poważnej kontuzji kolana. Również podczas przerwy na kadrę urazu nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Na konferencji Xavi potwierdził, że nie będzie mógł skorzystać z niemieckiego bramkarza - jego miejsce zajmie rezerwowy Inaki Pena. Być może do gry wróci za to Frenkie de Jong, który z powodu kontuzji pauzował od końcówki września.

Mecz Rayo Vallecano - FC Barcelona zostanie rozegrany w sobotę 25 listopada o godzinie 14:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.