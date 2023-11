Nagły zwrot w sprawie piłkarza Barcelony. Jego przyszłość wisi na włosku

Joao Felix trafił do FC Barcelony latem 2023 roku na zasadzie wypożyczenia. I wydawało się, że jego przyjście okaże się "strzałem w dziesiątkę". Początek miał piorunujący. Już po dwóch meczach, które spędził na murawie od pierwszych minut, miał na koncie trzy gole i asystę. Szybko zaaklimatyzował się w nowym zespole, na co przychylnie spoglądały też władze "Blaugrany". Media donosiły nawet, że te zadecydowały o zatrzymaniu zawodnika na stałe. Jednak wraz z upływem czasu Portugalczyk osiadł na laurach i jego przyszłość w katalońskim klubie zawisła na włosku.

Barcelona podjęła decyzję ws. Felixa. W grę wchodzą dwa scenariusze. Atletico będzie załamane

Przez ostatnie dwa miesiące Felix zanotował zaledwie dwie asysty. I choć Xavi Hernandez nadal darzy go sporym zaufaniem, o czym świadczy liczba rozegranych minut, to władze klubu nie będą już starały się za wszelką cenę doprowadzić do transferu definitywnego, o czym poinformował Jose Alvarez z "El Chiringuito". Głównym powodem mają być finanse.

Kontrakt Portugalczyka z Atletico obowiązuje aż do czerwca 2029 roku. Z pewnością drużyna Diego Simeone będzie chciała odzyskać sporą część kwoty zapłaconej za piłkarza. Mowa o 126 mln euro.

O wiele mniej jest w stanie aktualnie zaproponować Barcelona. Jak donosi dziennikarz, Katalończycy byliby w stanie zaoferować Atletico zaledwie 20-30 mln euro, co jest zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Mimo wszystko Felix ma szanse na pozostanie w ekipie mistrzów Hiszpanii. Okazuje się, że władze Barcelony rozważają też drugą opcję, a więc ponowne wypożyczenie. Tyle tylko, że Felix nie jest priorytetem dla Katalończyków, więc nie wiadomo, czy pozostanie w klubie na kolejny sezon.

Felix musi się przełamać, by pozostać w Barcelonie

Powrót do Atletico byłby dla niego krokiem wstecz. W Madrycie piłkarz miał problemy z dostosowaniem się do taktyki. Dodatkowo nie potrafił porozumieć się z trenerem. W pewnym momencie wylądował nawet na ławce rezerwowych. To ostatecznie skłoniło go do zmiany otoczenia. Od stycznia do czerwca 2023 roku przebywał na wypożyczeniu w Chelsea, w której zagrał 20 razy i zdobył cztery bramki.

Jak na razie Felix skupia się na grze dla Barcelony i z pewnością zrobi wiele, by w niej pozostać. Może on znacząco pomóc drużynie w walce o kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Jak na razie klub zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 30 punktów. Do pierwszej Girony traci cztery punkty. Barcelona rywalizuje też na drugim froncie, jakim jest Liga Mistrzów. Wygrała trzy z czterech spotkań i przewodzi w grupie H.