Fatalne wieści dla Lewandowskiego. Barcelona dostała zielone światło. Hit zimy!

FC Barcelona boryka się ostatnio z bardzo dużymi problemami kadrowymi. Najpierw kontuzji doznał Frenkie de Jong, następnie Sergi Roberto, a ostatnio zgrupowanie reprezentacji Niemiec z urazem pleców opuścił również Marc-Andre ter Stegen. Gdyby tego było mało, to koszmarnej kontuzji w starciu Hiszpanii z Gruzją (3:1) doznał Gavi, który na pewno nie zagra już do końca sezonu. Jak się okazuje, jego miejsce może zająć przyszły rywal Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

FC Barcelona dostała zgodę od władz LaLiga. Vitor Roque zastąpi w styczniu Gaviego

Chodzi oczywiście o 18-letniego Vitora Roque. Pierwotnie piłkarz Athletico Paranaense miał dołączyć do mistrza Hiszpanii po zakończeniu obecnego sezonu, natomiast plany szybko ulegają zmianie. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że wskutek fatalnej formy Lewandowskiego pion sportowy FC Barcelony podjął decyzję o sprowadzeniu Brazylijczyka już zimą. Problemem miały być problemy finansowe, które uniemożliwiają rejestrację kolejnego zawodnika.

Jak informuje "Mundo Deportivo", FC Barcelona dostała jednak zgodę od władz LaLiga, aby zarejestrować piłkarza w miejsce kontuzjowanego Gaviego. Tym samym klub ma wypożyczyć Brazylijczyka do końca czerwca, a następnie podpisać z nim siedmioletni kontrakt. Po zakończeniu sezonu będzie musiał jednak spełnić zasady finansowego fair play i pozbyć się któregoś z zawodników, aby móc ponownie zarejestrować napastnika.

Jego przybycie może być fatalną informacją dla Roberta Lewandowskiego. Mimo to, że w czwartek odebrał nagrodę Pichichi dla najlepszego strzelca ubiegłego sezonu, to w ostatnim czasie spadła na niego olbrzymia krytyka. Kapitan reprezentacji Polski nie przypomina piłkarza, który jeszcze w 2022 roku potrafił regularnie trafiać do siatki rywala, dlatego coraz więcej wskazuje na to, że władze FC Barcelony będą chciały zastąpić go właśnie nowym nabytkiem.

Po 13 kolejkach LaLiga FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Liderem jest Girona (34 pkt), która wyprzedza Real Madryt (32 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarze Xaviego rozegrają już w sobotę 25 listopada, kiedy na wyjeździe zmierzą się z Rayo Vallecano.