Nieoczekiwany zwrot ws. gwiazdy Barcelony. "Wirus FIFA" jednak zaatakował

Wirus FIFA - ten termin regularnie pojawia się w obiegu, gdy trwają przerwy na zgrupowania reprezentacji. W listopadzie z powodu urazów przedwcześnie do klubów wrócili m.in. Vinicius, Eduardo Camavinga, Warren Zaire-Emery, Andre Onana, Yeremy Pino, Alessandro Bastoni czy Ederson. Barcelonę szczególnie zabolała kontuzja Gaviego, który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w trakcie meczu z Gruzją (3:1) i nie zagra na Euro 2024 i na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. To nie był jednak jedyny zawodnik Barcelony, który wrócił do Katalonii z urazem.

Podobnie było z Marc-Andre ter Stegenem, który zgłosił ostry ból pleców, nie był w stanie wykonywać niektórych ćwiczeń i opuścił zgrupowanie reprezentacji Niemiec. To zatem postawiło jego występ przeciwko Rayo Vallecano pod znakiem zapytania. Potem pojawiła się aktualizacja od "AS-a", który przekazał, że uraz jest niegroźny i Niemiec bez przeszkód stanie między słupkami w kolejnym meczu Barcelony. O tym pisaliśmy wcześniej. Teraz mamy nowe wieści w tej sprawie

"Wirus FIFA" jednak mocniej zaatakował Ter Stegena. Zagrożony występ

Dziennik "Mundo Deportivo" podaje, że Ter Stegen nie brał udziału zarówno we wtorkowym, jak i środowym treningu ze względu na problemy z plecami. Ostateczna decyzja ma zapaść w czwartek 23 listopada po treningu, ale Barcelona nie ma zamiaru ryzykować. Jeżeli bramkarz nie weźmie udziału w całości zajęć plus sam będzie miał negatywne odczucia, to nie zagra z Rayo Vallecano. Wówczas w bramce stanie jego zmiennik, czyli Inaki Pena, dla którego będzie to pierwszy mecz w sezonie.

"Mundo Deportivo" dodaje, że do treningów z Barceloną wrócił Frenkie De Jong, Andreas Christensen i Joao Cancelo. Brak Ter Stegena będzie dla Barcelony sporą stratą, bo w tym sezonie zachował osiem czystych kont w siedemnastu meczach. Warto dodać, że poza Rayo Barcelona zagra jeszcze w 2023 roku z Porto (28.11), Atletico Madryt (03.12), Gironą (10.12), Antwerpią (13.12), Valencią (16.12) i Almerią (20.12).

Obecnie Barcelona zajmuje trzecie miejsce z 30 punktami, a przed nią jest Girona (34 pkt) i Real Madryt (32 pkt). Starcie z Rayo Vallecano odbędzie się w sobotę 25 listopada o godz. 14:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.