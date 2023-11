Piękny gest prezesa Realu Madryt. Tak wspiera Gaviego

Reprezentacja Hiszpanii wywalczyła awans na mistrzostwa Europy, kończąc eliminacje z zaledwie jedną porażką. W ostatnim meczu z Gruzją (3:1) poważnej kontuzji nabawił się Gavi, który zszedł w 26. minucie. To uraz, którego pomocnik Barcelony doznał bez kontaktu z przeciwnikiem. Klub poinformował w oficjalnym komunikacie, że Gavi zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i doznał urazu łąkotki bocznej. W najbliższych dniach przejdzie operację, po której ma być niedostępny przez siedem-dziewięć miesięcy. To naturalnie wyklucza go z rywalizacji na Euro 2024 czy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odpowiada za marazm w reprezentacji Polski? "Największe pretensje"

Barcelona może otrzymać do 4,3 mln euro w ramach odszkodowania od FIFA za kontuzję Gaviego. Hiszpańskie media przekazały, że gracz Barcelony był kompletnie załamany po usłyszeniu diagnozy i krzyczał, że musi grać. "Atmosfera wokół pomocnika była jak na pogrzebie. W szatni nikt nie odważył się podnieść głosu, ciszę przerywały jedynie krzyki Gaviego" - pisał portal relevo.com. Gavi otrzymał w ostatnich dniach ogromne wsparcie w całej Hiszpanii.

Real Madryt wspiera Gaviego. Specjalny list od Florentino Pereza

Melchor Ruiz, dziennikarz uznanego hiszpańskiego radia "Cadena COPE" podał, że słowa wsparcia dla Gaviego spływają także z Madrytu. Prezes Florentino Perez miał wysłać list do zawodnika Barcelony w imieniu Realu Madryt, w którym wyraża swoje wsparcie. "Mimo faktu, że relacje między dwoma klubami bywają pulsujące, to Florentino odłożył emocje i wszystko inne na bok" - pisze kataloński dziennik "Sport", odnosząc się do wieści o wysłanym liście od Pereza.

Publicznie słowa wsparcia dla Gaviego pojawiły się też od Daniego Carvajala i Joselu, dwóch zawodników Realu Madryt. "Rywale i koledzy, ale przede wszystkim ludzie. Wrócisz silniejszy, mój przyjacielu. Gavi, dużo otuchy dla Ciebie" - napisał Carvajal. "Przyjacielu, wczorajsza wygrana była gorsza od porażki. Jesteś fantastycznym człowiekiem i pokonasz to dzięki swojej odwadze. Głowa do góry, wszyscy Cię wspieramy" - dodał Joselu.

Gavi zadebiutował w pierwszym zespole w meczu z Getafe (2:1), który był rozegrany 29 sierpnia 2021 roku. W tym momencie miał 17 lat i 24 dni. Od tego czasu Gavi zagrał 111 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił siedem goli i zanotował 14 asyst. Jego kontrakt z Barceloną jest ważny do czerwca 2026 roku. Dodatkowo Gavi zagrał już 27 meczów dla reprezentacji Hiszpanii.

FC Barcelona po 13 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w La Lidze. Ma 30 punktów, cztery mniej od prowadzącej Girony. Drużyna Xaviego w sobotę zagra na wyjeździe z Rayo Vallecano. Początek meczu o godz. 14. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.