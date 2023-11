Media: Barcelona szykuje "dziwny plan". Lewandowski ich do tego zmusił

Vitor Roque ma w przyszłości stanowić o sile ataku FC Barcelony. Już nazywany jest "następcą Roberta Lewandowskiego". 18-latek zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miał odejść z brazylijskiego Athletico Paranaense latem przyszłego roku i związać się z Katalończykami siedmioletnim kontraktem. Mistrzowie Hiszpanii są już jednak tak zniecierpliwieni, że zrobią wszystko, by do przeprowadzki nowej gwiazdy doszło pół roku wcześniej.

Vitor Roque już zimą w FC Barcelonie? Lewandowski zawodzi. Brutalna diagnoza

Według dziennika "Sport" takie decyzje zapadły po konsultacjach klubowego pionu sportowego, a ich największym orędownikiem ma być dyrektor sportowy, Deco. "Jedną z wewnętrznych diagnoz dotyczących ostatnich zawirowań, jakie przeżywa drużyna, jest brak goli i umiejętności wykańczania akcji wśród zawodników występujących z przodu" - czytamy. Może to być kamyczek do ogródka Roberta Lewandowskiego, który na razie strzelił osiem goli w 14 meczach i nie ma ostatnio najlepszej prasy.

Teoretycznie klub ze względu na problemy finansowe i balansowanie na granicy limitu wynagrodzeń nie będzie mógł zarejestrować nowego piłkarza w kolejnym oknie transferowym. Szykuje jednak plan, aby to zmienić. Najbardziej prawdopodobną do zrealizowania opcją jest sprzedaż kolejnych udziałów w Barca Studios, czyli kompleksie studiów filmowo-reklamowych. Zdaniem "Sportu" w tym momencie trwają rozmowy z dwoma chętnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym z Meksyku. Transakcja musiałaby jednak zostać zamknięta odpowiednio wcześnie i zapewnić wystarczająco duże środki.

Dziwny plan FC Barcelony. Chwytają się wszystkiego

Jeżeli ten plan się nie powiedzie, istnieje również drugie rozwiązanie. FC Barcelona miałaby rozpocząć negocjacje z Athletico Paranaense, by wypożyczyć Roque na sześć miesięcy (od stycznia do czerwca i zarejestrować na łagodniejszych warunkach), a dopiero w lipcu zarejestrować go na zasadach przewidzianych w podpisanej już umowie. Hiszpańscy dziennikarze ten plan wprost nazywają jednak "dziwnym". Trudno sobie wyobrazić, by doszedł on do skutku.

W sprawie pojawia się jednak jedno "ale". Roque dopiero wraca do gry po kontuzji i do rozegrania ma jedynie cztery mecze ligowe. Potem pozostanie bez gry. FC Barcelona chciałaby jak najszybciej rozpocząć z nim przygotowania. Ten jednak nie przeniesie się do Hiszpanii, dopóki nie zostanie potwierdzone, że na pewno zostanie zarejestrowany na rundę wiosenną.