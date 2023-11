Media: Modrić podjął decyzję ws. przyszłości. "Czekają na niego z otwartymi ramionami"

Pięć tytułów Ligi Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii i wiele innych mniejszych trofeum - to bilans Luki Modricia w Realu Madryt. Chorwat trafił do Królewskich w 2012 roku, gdy Tottenham sprzedał go za 35 milionów euro. Do tego czasu środkowy pomocnik zdołał rozegrać już ponad 500 spotkań dla Realu. Ale w obecnym sezonie gra mniej niż w poprzednich.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Potrzebna jest cierpliwość. Widać światełko w tunelu

38-latek w tym sezonie zagrał 11 meczów w lidze i cztery w Lidze Mistrzów. Opuścił tylko dwa spotkania ligowe, ale zarazem nie rozegrał żadnego pełnego meczu. Rywalizacja w środku pola Realu jest gigantyczna. W drugiej linii, w różnych rolach, grają: Toni Kroos, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham i właśnie Modrić.

Pierwotnie kontrakt Modricia wygasał 30 czerwca 2023 roku, ale latem został przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Wszystko jednak wskazuje, że laureat Złotej Piłki z 2018 r. po tym sezonie opuści w końcu Madryt.

- Ma kilka ofert, m.in. z jednego klubu ze stolicy Arabii Saudyjskiej. Modrić myśli obecnie o Realu Madryt, ale pomysł jego przenosin do Saudi Pro League jest możliwy, jeśli oferta będzie odpowiednia - kilka miesięcy temu mówił jego agent Borja Couce. A przecież media pisały także o zainteresowaniu ze strony Interu Miami, gdzie gra Leo Messi.

- Luka Modrić zdecydował się przenieść do Saudi Pro League po wygaśnięciu jego kontraktu z Realem Madryt - poinformował "Sport".

- Saudyjczycy czekają na niego z otwartymi ramionami i soczystym kontraktem. Już latem kluby Saudi Pro League oferowały mu 120 milionów euro za trzy sezony - pisze "Sport".