Media: Lewandowski nie jest już głównym celem. Wolą kolegę Messiego

Drugi sezon Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie nie jest już tak dobry, jak ten pierwszy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Polak strzelał niemal co mecz, a na koniec został zwycięzcą klasyfikacji strzelców La Liga. W bieżących rozgrywkach zdobył tylko osiem bramek.

Zobacz wideo Lewandowski: Potrzebna jest cierpliwość. Widać światełko w tunelu

Robert Lewandowski niechciany przez Saudyjczyków? Media nie mają wątpliwości

W ostatnim czasie w mediach rozpoczęły się spekulacje na temat tego, gdzie Robert Lewandowski odejdzie na koniec kariery. Polakiem mają interesować się kluby MLS, a także czołowe zespoły Arabii Saudyjskiej. Według najnowszych doniesień medialnych słabsza forma napastnika sprawiła, że ci drudzy znaleźli nowego kandydata numer jeden do zasilenia swojej ligi.

Jak donosi portal e-noticies.cat, Joan Laporta ma rozważać sprzedaż Lewandowskiego już w nadchodzącym oknie transferowym. Wszystko po to, aby bez problemów do zespołu mógł dołączyć m.in. Victor Roque, z którym Katalończycy niedawno podpisali umowę. Według medium Polak mógłby dołączyć do Al-Ittihad. Jest jednak jedno "ale".

Saudyjski klub ma nieco bardziej cenić sobie teraz na rynku Lautaro Martineza, który według portalu jest aktualnie numerem jeden, jeśli chodzi o listę życzeń Al-Ittihad. I może właśnie za Argentyńczyka, a nie za Polaka, zaoferować zimą wielką kwotę. Mowa nawet o 200 milionach euro. Według dziennikarzy to właśnie reprezentacyjny kolega Leo Messiego jest obecnie bliżej transferu do Arabii niż kapitan reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony rozegrał już łącznie 60 spotkań, w których zdobył 41 bramek i zanotował 12 asyst. Jego umowa w Katalonii obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. W bieżącym sezonie zagrał w 11 spotkaniach La Liga, w których strzelił siedem goli i dołożył trzy asysty. W trzech meczach Ligi Mistrzów ma po jednej bramce i asyście. Do tego Lewandowski mierzył się w ostatnich tygodniach z kontuzją, której doznał na początku października. Opuścił trzy mecze klubowe i zgrupowanie reprezentacji Polski.