Ramos odmówił autografu na koszulce Realu i rozpętała się burza. Piłkarz wyjaśnił

Po dwóch niezbyt udanych sezonach w Paris Saint Germain Sergio Ramos wrócił do Sevilli, której jest wychowankiem. Przez większość kariery reprezentował jednak Real Madryt, gdzie grał w latach 2005-2021. W barwach "Królewskich" rozegrał 671 spotkań, strzelił ponad sto goli, zdobył pięć tytułów mistrza Hiszpanii oraz wygrał cztery Ligi Mistrzów. Słowem, stał się legendą.

W internecie pojawił się jednak filmik, na którym Ramos odmawia kibicowi podpisania koszulki Realu. Na koncie "Real Madrid Fans" pojawiło się nagranie oraz komentarz "Czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego Sergio Ramos odmawia podpisania koszulki Realu Madryt?". No i się zaczęła burza.

Ale mistrz świata z 2010 roku właśnie odniósł się do tej sytuacji.

- Zaledwie chwilę wcześniej podpisałem temu gościowi pewnie z sześć koszulek Realu Madryt. To ludzie, którzy potem wystawiają te koszulki na internetowe aukcje lub po prostu je sprzedają - wyjaśnił Ramos.

Co ciekawe na początku października wybuchła podobna "afera" z Joao Cancelo, piłkarzem Barcelony. Pojawiło się nagranie, na którym Cancelo był mocno poirytowany grupą fanów Barcelony, którzy podeszli do samochodu Portugalczyka i poprosili go o autograf i zdjęcia.

- Biorąc pod uwagę głupoty wypisywane w komentarzach, mam kilka rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze, to nie są fani, a "20-letnie dzieciaki", które są tam każdego dnia. Albo stoją pod drzwiami ośrodka treningowego, albo kiedy jestem z córką w parku, czy na kolacji z moją dziewczyną - napisał Cancelo na Instagramie.

- Po drugie, proszą o autografy na naklejkach lub koszulkach i później je sprzedają. Powtarza się to każdego dnia i zawsze przez te same osoby. Są ludzie, którzy nie wiedzą, jak szanować przestrzeń drugiego człowieka. Krytykujecie mnie? Postawcie się w mojej sytuacji, a później dopiero się możecie wypowiadać. Prawdziwi fani zawsze będą szanowani. Spokojnie - dodał.

Słaby sezon Sevilli

Ale wróćmy do Ramosa. 37-letni Hiszpan rozegrał w tym sezonie siedem meczów, cztery w LaLidze i trzy w Lidze Mistrzów. Obecnie leczy kontuzję. Jego Sevilla zajmuje dopiero 13. lokatę w tabeli ligi hiszpańskiej.