Ogromny cios w Real Madryt. Ziścił się najczarniejszy scenariusz

Listopadowa przerwa na mecze reprezentacji narodowych jest prawdziwą katastrofą dla Realu Madryt. Już na samym jej początku kontuzji kolana na treningu reprezentacji Francji doznał Eduardo Camavinga. Choć pierwotnie mówiło się, że młody pomocnik nie będzie musiał pauzować zbyt długo, szybko okazało się to nieaktualne. Badania w Madrycie wykazały zerwanie więzadła pobocznego, przez co przerwa Camavingi potrwa co najmniej dwa miesiące.

Koszmar Realu Madryt. Vinicius Junior nie zagra aż do lutego

Minęło kilka dni i w meczu Kolumbii z Brazylią (2:1) kontuzji mięśniowej nabawił się jeden z największych gwiazdorów Realu - Vinicius Junior. Brazylijczyk, który wcześniej asystował przy bramce Gabriela Martinellego, po pół godziny gry złapał się za udo i musiał opuścić boisko.

W jego przypadku od początku mówiło się o kilkutygodniowej przerwie, ale bardziej szczegółowe badania przyniosły jeszcze gorsze wieści - zerwanie mięśnia dwugłowego uda.

Choć Real Madryt tradycyjnie nie podał długości przerwy swojego zawodnika, hiszpańscy dziennikarze są przekonani, że wypadł on z gry na aż 2,5 miesiąca! To oznacza, że wróci na boisko dopiero w lutym, tracąc m.in. styczniowy turniej o Superpuchar Hiszpanii, gdzie w półfinale Real zmierzy się z Atletico Madryt. Vinicius ma być gotowy na derby z Atletico, ale ligowe planowane na 4 lutego, a następnie także pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Co gorsza, to już drugi tego typu uraz młodego Brazylijczyka w tym sezonie.

Oprócz Viniciusa Juniora i Eduardo Camavingi kontuzjowani obecnie w Realu są Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Eder Militao, Kepa Arrizabalaga, Thibaut Courtois oraz Jude Bellingham. Najbliżej powrotu na boisko jest Anglik, który miał pauzować z powodu urazu barku do końca przerwy reprezentacyjnej.