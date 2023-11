Yamal skomentował "brzydki gest Lewandowskiego". Króciutko

Niemałą burzę wywołała w Hiszpanii sytuacja z niedzielnego meczu FC Barcelony z Deportivo Alaves, który piłkarze Xaviego Hernandeza wygrali 2:1 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego. Na początku drugiej połowy spotkania polski napastnik nie przybił piątki 16-letniemu Lamine'owi Yamalowi, który wyciągnął do Polaka rękę. "Złość Lewandowskiego na Yamala, któremu odmówił podania ręki" - pisało "Mundo Deportivo" i dodawało: "Polski napastnik miał do kolegi wyrzuty za akcję".

Po tym spotkaniu zawodnicy rozjechali się na zgrupowania reprezentacji narodowych, ale wątek kontynuowano. Jak sytuację miał przyjąć Lamine Yamal? Na zgrupowaniu kadry Hiszpanii nie zaprzątał sobie głowy tą sprawą. "Incydent, do którego dochodzi w wielu meczach, został uchwycony przez kamery i rozdmuchany przez dziennikarzy. Lewandowski jest zawodnikiem bardzo szanowanym w szatni Barcelony, a Lamine nigdy nie wziął do serca jego gestu" - poinformował kataloński "Sport".

Lamine Yamal krótko skomentował zamieszanie z Robertem Lewandowskim. "Dobrze się z nim dogaduję"

Yamal wystąpił od pierwszej minuty w czwartkowym meczu z Cyprem, który Hiszpania wygrała 3:1, a 16-latek strzelił pierwszego gola. Potem rozmawiał z dziennikarzami, którzy zapytali go o to, jak podchodzi do całego zamieszania z brakiem "piątki" od Lewandowskiego.

- Robert już to wyjaśnił. Takie sytuacje zdarzają się na boisku. Dobrze się z nim dogaduję, a nasza drużyna jest zjednoczona - uciął krótko temat skrzydłowy FC Barcelony, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Yamal w swojej wypowiedzi odnosił się do słów Roberta Lewandowskiego z poniedziałkowej konferencji reprezentacji Polski. - Szczerze mówiąc, za bardzo nie ma czego komentować, bo to był totalny przypadek. Jeśli chodzi o moje relacje z Laminem, to wielokrotnie, nawet w tym meczu z nim rozmawiałem, pomagałem, udzielałem wskazówek. [...] Co do "piątki", to był to totalny przypadek i nie szukałbym tu już ukrytego podtekstu czy drugiego dna - stwierdził napastnik.

Wygląda zatem na to, że faktycznie wszystko zostało już wyjaśnione i między piłkarzami nie ma żadnych animozji. Barcelona po 13 meczach hiszpańskiej ekstraklasy zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów - o dwa więcej ma Real Madryt, a o cztery sensacyjnie liderująca stawce Girona.