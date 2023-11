PSG ma argument, by przekonać Mbappe. Tego nie dał mu Real

Kylian Mbappe i jego potencjalne przenosiny do Realu Madryt to jeden z najbardziej popularnych tematów kilku ostatnich letnich okienek transferowych. Wydawało się niemal pewne, że ta saga zakończy się latem 2023 r. Nic bardziej mylnego.

Sprawa miała się zamknąć po tym, jak 24-letni napastnik niespodziewanie zdecydował się przedłużyć kontrakt z PSG. Umowa Francuza wygasała latem 2023 r. i wydawało się, że to właśnie wtedy napastnik trafi do Realu, który nie musiałby za niego płacić PSG.

Mbappe podpisał jednak umowę, która związała go z mistrzami Francji na kolejny rok i zawierała klauzulę przedłużenia kontraktu na jeszcze następny sezon. To miało zdenerwować Real, który miał zdecydować o tym, że zaprzestanie starań o piłkarza. Mbappe miał nie trafić do Madrytu nawet na zasadzie wolnego transferu.

Czy to jest pewne? Zdaniem dziennika "AS": nie. Klub z Santiago Bernabeu wciąż ma spoglądać na sytuację francuskiego napastnika, choć nie jest on już priorytetem Florentino Pereza. Nie chodziło jedynie o jego decyzję o pozostaniu w PSG, ale też gigantyczne zarobki.

Mbappe ma zarabiać w Paryżu 20 mln euro rocznie bez bonusów. A te mają gwarantować mu kolejne wielkie pieniądze. Finanse okazały się problemem nie tylko dla Realu, ale - jak się okazało - też dla PSG. - Nie jesteśmy w stanie płacić mu więcej - zacytował "AS" anonimowe źródło z paryskiego klubu.

PSG ma sposób na przekonanie Mbappe?

Mistrzowie Francji chcą, by Mbappe został z nimi na kolejny sezon i chcą budować wokół niego nowy projekt. Nie zrobią tego jednak za wszelką cenę. "AS" poinformował, że PSG na razie nie rozważa propozycji nowego kontraktu dla napastnika, ale chce, by ten skorzystał z opcji rocznego przedłużenia umowy.

PSG używa sportowych argumentów. Głównym ma być to, że w Madrycie Mbappe może mieć problemy z grą na lewym skrzydle - w Realu szaleje tam Vinicius Jr. Dokładnie ten sam problem Mbappe miał w PSG, dopóki w klubie był Neymar. Dopiero po sprzedaży Brazylijczyka do Arabii Saudyjskiej Francuz może grać tam, gdzie czuje się najlepiej.

Jednocześnie "AS" przekonuje, że jeśli Mbappe ostatecznie zdecyduje się zostać w Paryżu, to Real nie zaprzestanie prób sprowadzenia topowego napastnika. Perez ma wtedy zwrócić się w stronę Erlinga Haalanda z Manchesteru City.

Mbappe jest piłkarzem PSG od lata 2017 r. Od tamtej pory Francuz zagrał w klubie 275 razy, strzelił 227 goli i miał 99 asyst.