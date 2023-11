Media: Gwiazdor Barcelony ledwo przyszedł, a już wie, gdzie odejdzie. "Przekazał agentom"

Jeden gol i pięć asyst - to statystyki Ilkaya Guendogana w pierwszych 17 meczach dla Barcelony. Zawodnik, który latem na zasadzie wolnego transferu zamienił Manchester City na kataloński klub, z marszu stał się ważną postacią w drużynie Xaviego.

Guendogan ledwo rozgościł się w Barcelonie, a już myśli o tym, co dalej. Jak poinformował turecki dziennikarz Burhan Can Terzi, piłkarz nie ma zamiaru kończyć kariery w Katalonii. Co więcej, rozmowy w sprawie jego kolejnego ruchu miały już się odbyć.

Zdaniem Terziego Guendogan będzie chciał zakończyć karierę w Galatasaray. Rozmowy między klubem a przedstawicielami zawodnika miały się odbyć po meczu Galatasaray z Bayernem Monachium (1:2), do którego doszło w Niemczech na początku listopada.

"Piłkarz przekazał swoim agentom, że skoro znajduje się na końcu kariery, to czas najwyższy rozpocząć rozmowy z Galatasaray. Guendogan przekazał, że nie zakończy kariery, dopóki nie zagra w koszulce tego klubu" - poinformował turecki dziennikarz.

"Pomocnik przekazał, że jest gotów na wszelkie rozwiązania i ewentualne rozmowy z Barceloną. Galatasaray zrobi wszystko, aby zakontraktować Guendogana, co byłoby wielką sprawą dla kibiców tego klubu" - dodał.

Na przeszkodzie mogą stanąć dwie rzeczy. O transfer latem 2024 r. byłoby trudno, ponieważ umowa piłkarza z Barceloną wygasa rok później. Drugą sprawą jest wiek zawodnika. 24 października Guendogan skończył 33 lata i nie wiadomo, czy za półtora roku byłby jeszcze odpowiednim wzmocnieniem dla Galatasaray.

Urodzony w Gelsenkirchen zawodnik seniorską karierę zaczął w VfL Bochum. W 2009 r. roku Guendogan został piłkarzem FC Nuernberg, by dwa lata później trafić do Borussii Dortmund. Z niej latem 2016 r. za 20 mln euro wykupił go Manchester City.

To właśnie na Wyspach pomocnik święcił największe triumfy. Z Manchesterem City Guendogan wygrał Ligę Mistrzów, zdobył pięć mistrzostw Anglii, dwa krajowe puchary i cztery puchary ligi. Łącznie zagrał dla klubu 304 razy, zdobywając 60 bramek. Guendogan ma na koncie 71 występów w reprezentacji Niemiec, dla której strzelił 17 goli.