Poważne ostrzeżenie dla Bellinghama. "Będziesz jak marionetka"

Gareth Bale w Realu Madryt grał od 2013 do 2022 roku z roczną przerwą na wypożyczenie do Tottenhamu. Walijczyk zanotował 258 meczów, w których zdobył goli 106 goli i zaliczył 67 asyst, a do tego aż pięć razy triumfował w Lidze Mistrzów. Jednak jego ostatnie sezony w stolicy Hiszpanii nie były zbyt udane. Skrzydłowy grał niewiele, a hiszpańskie media zarzucały mu, ze woli grać w golfa, niż starać się o formę na boisku. Teraz Bale przestrzega Jude'a Bellinghama przed swoimi błędami.

Gareth Bale ostrzega Jude'a Bellinghama. "Wpadniesz w wiele kłopotów"

Bale przez lata gry w Hiszpanii nie nauczył się języka, co wielokrotnie wypominali mu dziennikarze po słabszych występach. Ponadto Walijczyk niechętnie rozmawiał z prasą, za co jego zdaniem cierpiał jeszcze bardziej i był obiektem krytyki.

- Nie chciałem tego robić. Chciałem po prostu grać w piłkę, a potem wrócić do domu. To bardzo mnie raniło i sprawiało, że atakowali mnie jeszcze bardziej - stwierdził 34-latek w programie "A League of Their Own" telewizji Sky.

Teraz Bale postanowił zabrać głos również o nowej gwieździe Realu, czyli Bellinghamie. Były piłkarz miał dla Anglika kilka rad związanych z grą do madryckiego klubu.

- Musi grać na takim poziomie, na jakim jest Real Madryt. Powinien też utrzymywać kontakty z dziennikarzami. Jeżeli nie będziesz grał w ich grę i nie będziesz mówił po hiszpańsku, to będziesz jak ich marionetka. Przez to wpadniesz w wiele kłopotów. Moja rada jest taka, aby reprezentować Real Madryt całym sobą. Poza boiskiem też - podsumował Walijczyk.

Na razie Jude Bellingham jest w Madrycie rozchwytywany, a prasa zachwyca się jego występami. Na razie 20-latek zagrał dla Realu 14 meczów, w których zdobył 13 goli i zaliczył trzy asysty. To czyni go najskuteczniejszym piłkarzem zespołu Carlo Ancelottiego.