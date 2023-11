Takiego Lewandowskiego jeszcze nie widzieliście. Bardzo ważne przesłanie

Tradycyjnie co roku w listopadzie organizowana jest akcja Movember, która polega na całomiesięcznym zapuszczaniu wąsa. Ma ona na celu podniesienie świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty i innych rodzajów nowotworów. Do akcji każdego roku dołącza wielu sportowców i celebrytów, którzy symbolicznie zapuszczają wąsy w tym celu.

Robert Lewandowski z wąsem propaguje akcję Movember

Robert Lewandowski kojarzy się raczej z gładko ogoloną twarzą, co może mieć związek z tym, że kilka lat temu reklamował jedną z firm produkującą maszynki do golenia. To jednak nie przeszkodziło FC Barcelonie, która zdecydowała się wykorzystać wizerunek polskiego napastnika w celu promocji akcji Movember. Na twarzy Lewandowskiego znalazł się cyfrowo umieszczony subtelny wąs.

"Barcelona i Robert Lewandowski wspierają Movember" - czytamy w mediach społecznościowych katalońskiego klubu. Podobnie "przerobiono" także kilku innych piłkarzy Barcelony, m.in. Joao Felixa i Gaviego.

Lewandowski przełamał złą serię i teraz będzie chciał pomóc reprezentacji Polski

Robert Lewandowski aktualnie znajduje się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która przygotowuje się do meczów z Czechami na zakończenie eliminacji Euro 2024 oraz spotkania towarzyskiego z Łotwą. W ostatnim meczu FC Barcelony polski napastnik ustrzelił dublet (2:1 z Deportivo Alaves), czym przełamał serię sześciu spotkań bez gola i teraz będzie starał się tę formę podtrzymać w meczu kadry narodowej.

- Dla mnie ważniejszy jest sam mecz z Czechami, by z nimi dobrze zagrać, a przede wszystkim wygrać. Jeśli wygramy, możemy pójść dalej. To nie do końca nowe otwarcie, ale wygrana może nas napędzić i dodać nam pewności siebie. Jeśli wygramy, może zaprocentować to w następnych miesiącach, podnieść morale i pomóc zbudować coś na przyszłość - mówił Lewandowski na poniedziałkowej konferencji prasowej.