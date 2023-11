Legenda Barcelony od lat próbuje wrócić do klubu. "Coś spektakularnego"

Pedro zaczynał profesjonalną karierę w Barcelonie w 2008 roku i spędził w niej siedem lat. W tym czasie rozegrał dla katalońskiego klubu 321 spotkań, strzelił 99 goli i zanotował 62 asyst. Zdobył z nim także m.in. trzy tytuły Ligi Mistrzów i pięć mistrzostw kraju. Wielkie sukcesy świętował także z kadrą, bo w 2010 roku wygrał mundial, a dwa lata później triumfował w mistrzostwach Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaka jest różnica między Championship a Premier League? Bednarek porównuje

Latem 2015 roku trafił do Chelsea, z którą wygrał Premier League oraz Ligę Europy. Po pięciu latach przeszedł do Romy, gdzie grał poniżej oczekiwań. I kiedy wydawało się, że jest skończony, to podpisał kontrakt z... Lazio.

W błękitnej koszulce rozegrał już 101 meczów, strzelił 19 goli i zanotował 11 asyst. W obecnym sezonie gra mało, szczególnie w Serie A. Ale szanse dostał w Lidze Mistrzów i choć w czterech meczach spędził na murawie łącznie 69 minut, to ma na koncie dwa gole.

Kontrakt 36-latka wygasa już 30 czerwca. I wygląda na to, że Hiszpan ma już plany na przyszłość. Pytanie, czy są one realne.

Pedro wróci do Barcelony?

Obecnie trenerem Barcelony jest Xavi, który wielokrotnie obsłużył Pedro swoimi świetnymi podaniami. Panowie mają kontakt ze sobą do dziś.

- Jeśli Xavi do mnie zadzwoni, to wskakuję do samolotu. I zanim się rozłączy i zacznie żałować, to ja już będę w Barcelonie. Wiem jednak, że to trudne. W ostatnich latach rozmawiałem o tym z Xavim, czy z prezesem Joanem Laportą. Próbowałem już wrócić, ale to bardzo skomplikowane - powiedział Pedro w rozmowie dla "Beteve".

- Wiem, ile mam lat, ale... naprawdę bardzo chciałbym tam trafić. To byłoby idealne zwieńczenie mojej kariery. Powrót do Barcy byłby czymś spektakularnym. Zarazem wiem, że to odległa perspektywa, więc teraz o tym nie myślę - podsumował.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach do Barcelony wracali m.in. Dani Alves czy Leo Messi, ale dziś obu już nie ma w Katalonii.