Gwiazdor na wylocie z Barcelony. Tylko jedna rzecz go uratuje

W ostatnich miesiącach to Lamine Yamal stał się gwiazdą FC Barcelony i wszedł do drużyny z przytupem. Przez to Raphinha praktycznie stracił miejsce w wyjściowym składzie. Nie pomogły mu też wybryki i problemy zdrowotne, które przełożyły się na słabe wyniki. To sprawia, że w klubie mają na poważnie rozważać pożegnanie z Brazylijczykiem, o czym donosi portal onefootball.com. Tylko jedna rzecz może go uratować.

