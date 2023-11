Lewandowski zdeklasowany. Griezmann pozamiatał

Ostatnie tygodnie nie były najlepsze dla Roberta Lewandowskiego. Doznał kontuzji w starciu z FC Porto (1:0) w Lidze Mistrzów, która wyeliminowała go z gry na kilka tygodni. Dodatkowo notował posuchę strzelecką. Ostatecznie przełamał ją w niedzielnym spotkaniu La Liga z Deportivo Alaves (2:1). Nie dość, że Polak ustrzelił dublet, to uratował jeszcze trzy punkty FC Barcelonie. Nic więc dziwnego, że został bohaterem spotkania. Docenili go również dziennik "Marca" i portal Socios.com, które co tydzień organizują głosowanie na najlepszego zawodnika kolejki. I choć wytypowali 35-latka do nagrody, to ten przegrał. I to z kretesem.

Robert Lewandowski został bohaterem Barcelony, ale nie hiszpańskich fanów. Polak zdeklasowany

Klasycznie wyłoniono dziewięciu piłkarzy, którzy w 13. kolejce La Liga najbardziej pomogli drużynie. O tym, kto ostatecznie wygrał w zestawieniu, zadecydowali kibice. To oni oddali głosy na poszczególnych zawodników. W gronie kandydatów do nagrody pojawiło się nazwisko gracza, który miał już okazję triumfować w plebiscycie w sezonie 2023/24. Mowa o Antoine Griezmannie z Atletico Madryt, który wygrywał w siódmej i dziesiątej kolejce. Na liście pojawiło się też kilka nowych nazwisk, w tym właśnie Lewandowski.

Kilka godzin temu zakończyło się głosowanie i poznaliśmy końcowe wyniki. Ostatecznie Polak musiał uznać wyższość aż dwóch zawodników. Zajął dopiero trzecie miejsce, a głos oddało na niego zaledwie cztery procent fanów. Tuż przed nim uplasował się Vinicius Junior, a więc zdobywca dubletu w starciu Realu Madryt z Valencią (5:1) - 12 procent.

Natomiast triumfatorem i to z gigantyczną przewagą dość zaskakująco został Griezmann. W meczu z Villarrealem (3:1) strzelił gola i zanotował asystę. Teoretycznie miał więc mniejszy wkład w zwycięstwo drużyny niż wspomniani Lewandowski i Vinicius, ale to właśnie w nim kibice upatrują bohatera 13. kolejki ligi hiszpańskiej.

Lista dziewięciu najlepszych zawodników 13. kolejki La Liga wg plebiscytu "Marki" i socios.com:

Antoine Griezmann (Atletico Madryt) - 75 procent Vinicius Jr (Real Madryt) - 12 procent Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 4 procent Unai Simone (Athletic Bilbao) - 3 procent Isco Alarcon (Real Betis) - 3 procent Mason Greenwood (Getafe) - 1 procent Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - 1 procent Alvaro Valles (Las Palmas) - 1 procent Savinho (Girona) - 0 procent.

W tym sezonie Lewandowski nie miał jeszcze okazji do wygrania we wspomnianym głosowaniu. Kolejną szansę będzie miał już za niespełna dwa tygodnie. W 14. kolejce La Liga Barcelona zagra na wyjeździe z Rayo Vallecano. Katalończycy muszą wygrać to starcie, jeśli chcą zbliżyć się do czołówki. Jak na razie zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 30 punktów. Na drugiej lokacie znajduje się Real Madryt (32 pkt), a liderem jest Girona (34 pkt).