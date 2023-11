Ciemne chmury nad Xavim. Deco reaguje. "Bez wątpliwości"

Można stwierdzić z pełnym przekonaniem, że Barcelona nie zachwyca swoimi występami i wynikami w ostatnich meczach. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza przegrał El Clasico, a także został ograny przez Szachtar Donieck (0:1). Co prawda Barcelona pokonała 1:0 Real Sociedad i 2:1 Deportivo Alaves, ale nie były to przekonujące zwycięstwa. - To, co pisze się w prasie, wpływa na zespół. Tworzone są jakieś artykuły, które nie są prawdziwe, a to generuje negatywne nastawienie, a także panuje przesadna nerwowość. Na mnie to nie wpływa - przekazał Xavi na konferencji po meczu z Alaves.

Dyrektor sportowy Barcelony mówi o Xavim. Pełne zaufanie. "Nie mam wątpliwości"

Deco rozmawiał z katalońskim dziennikiem "Sport" po rozpoczęciu listopadowej przerwy na mecze reprezentacji. Dyrektor sportowy Barcelony podkreślił pełne zaufanie do Xaviego wśród władz klubu. - Nie mam wątpliwości, że to najlepszy trener dla Barcelony. Jest najlepszym szkoleniowcem pod ten projekt, który został rozpoczęty kilka lat temu. Podjął wyzwanie i przyszedł w ważnym momencie. Jest idealny do tego, by odbudować wszystko, co staramy się tu odbudować. Mamy do niego zaufanie na 100-200 procent - powiedział.

Deco nawiązał też do faktu, że Barcelona ma trudniejszy moment pod względem tego, jak zespół gra. - Przechodzimy teraz przez pewne trudności, musimy radzić sobie z natłokiem meczów. Z pewnością Xavi jest pierwszą osobą, która chce grać jeszcze lepiej. Xavi zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. Doskonale wie, że gdy nie idzie nam dobrze, to jest ciężko i dla niego, i dla nas wszystkich. Rozmawialiśmy przez wiele godzin i on wie, co musi zrobić. Wiemy, jakie są problemy i co należy poprawić - dodał były gracz Barcelony z lat 2004-2008.

Po wspomnianym meczu z Alaves Xavi postanowił uderzyć w dziennikarzy. - Chodzi o to, że drużyna, a przede wszystkim młodzi, odczuwają napięcie, którego jeszcze miesiąc temu nie było. To trudna sytuacja, którą trzeba zarządzać. To nie jest normalne. Generuje się taki pesymizm, który w żaden sposób nie jest dobry - skomentował trener Barcelony. Dzięki wygranej z Alaves Barcelona pozostaje w kontakcie z Gironą i Realem Madryt - mistrz Hiszpanii ma 30 punktów, a wspomniane kluby odpowiednio 34 i 32 punkty.

Xavi objął funkcję trenera Barcelony 6 listopada 2021 roku. W tym czasie poprowadził drużynę w 107 meczach, osiągając średnią 2,07 pkt na spotkanie. W poprzednim sezonie zdołał sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii, a także triumfował w krajowym Superpucharze.