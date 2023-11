Znany hiszpański klub zmienia trenera. Wielki powrót po latach

Zobacz wideo

To nie jest dobry sezon w wykonaniu Villarrealu. Co prawda Hiszpanie grają w Lidze Europy, mają sześć punktów po trzech meczach i mają szanse na awans do fazy pucharowej, ale dużo gorzej wygląda sytuacja w lidze. Tam Villarreal wygrał zaledwie trzy z trzynastu meczów i ma tylko dwanaście punktów, co daje mu miejsce w dolnej połowie tabeli. Sezon 23/24 zaczynał Quique Setien, ale po czterech kolejkach, w których przegrał aż trzy mecze, został zwolniony. Jego miejsce zajął Pacheta. Poprowadził drużynę w dwunastu spotkaniach, ale wygrał tylko dwa mecze w lidze hiszpańskiej i też stracił pracę.

Villarreal zmienił trenera. Wielki powrót po latach

Villarreal potrzebował kilku dni, ale zdołał znaleźć następcę Pachety. I postawił na sprawdzonego trenera, o czym świadczy wybór Marcelino. Szkoleniowiec wraca na Estadio de la Ceramica po siedmiu latach, kiedy to prowadził drużynę w latach 2013-2016. Marcelino podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku, co świadczy o tym, że władze Villarrealu mają do niego ogromne zaufanie. Marcelino prowadził klub w 177 meczach i tylko Manuel Pellegrini ma więcej meczów od niego w roli trenera Villarrealu (259).

To będzie drugi klub, który Marcelino prowadzi w tym sezonie. Wcześniej zastąpił Igora Tudora we Francji w Olympique Marsylia, ale jego praca zakończyła się po siedmiu meczach. OM nie zdołało awansować do Ligi Mistrzów i rywalizuje w tym sezonie "tylko" w Lidze Europy. Kibole klubu z Marsylii wysyłali groźby śmierci pod adresem prezesa Pablo Longorii, co doprowadziło do tego, że Marcelino zrezygnował z pracy ze swoim sztabem z powodów pozasportowych. - W zawodzie jestem od 20 lat. Wcześniej 20 lat grałem w piłkę jako zawodnik i nigdy nie widziałem czegoś takiego - mówił trener w rozmowie z gazetą "AS".

Marcelino święcił największe sukcesy w karierze trenerskiej właśnie w Hiszpanii. Tam prowadził m.in. Sporting Gijon (2003-2005), Real Zaragozę (2008-2009), Sevillę (2011-2012), Valencię (2017-2019) czy Athletic Bilbao (2021-2022). Do tej pory wygrał Puchar Króla z Valencią w sezonie 18/19 czy Superpuchar Hiszpanii z Athletikiem w rozgrywkach 20/21.

Marcelino ponownie zadebiutuje w roli trenera Villarrealu w meczu z Osasuną, który odbędzie się w niedzielę 26 listopada o godz. 14.