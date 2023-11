Burza wokół Lewandowskiego. Nowe nagranie. Zwrot akcji

Podczas niedzielnego spotkania pomiędzy FC Barceloną a Deportivo Alaves doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem Roberta Lewandowskiego. Napastnik miał być mocno poirytowany zachowaniem klubowego kolegi Lamine'a Yamala, przez co nie chciał przybić mu "piątki". Hiszpańskie media błyskawicznie skrytykowały go za to zachowanie. "Brzydki gest" - pisały. Właśnie poznaliśmy nowe informacje w tej sprawie.

3 https://twitter.com/ChaaliiyKay/status/1723964861636575451 https://twitter.com/NOT_MOTD/status/1723963016440652131 Otwórz galerię Na Gazeta.pl