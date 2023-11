Xavi nie ma wątpliwości, kto go uratował. Wiele znaczące słowa o Lewandowskim

Od 18. sekundy Barcelona przegrywała 0:1 z Deportivo Alaves po golu Samu Omorodiona. Przez długi czas zawodziła i nie była w stanie pokonać bramkarza rywali. Do przełomu doszło w drugiej połowie, gdy dubletem popisał się Robert Lewandowski. Najpierw Polak wykorzystał piłkę po dośrodkowaniu Julesa Kounde i świetnie uderzył ją głową, a potem podszedł do rzutu karnego i pokonał Antonio Siverę mocnym uderzeniem pod poprzeczkę. Dzięki temu Barcelona pozostaje w dystansie do Realu Madryt i Girony, które mają dwa i cztery punkty przewagi nad mistrzami kraju.

Xavi mówi o Lewandowskim. Króciutko. "Pokazał wszystkim"

Xavi pojawił się na konferencji prasowej po meczu z Deportivo Alaves. Trener Barcelony krótko odniósł się do występu Lewandowskiego. - Robert jest zawsze przy nas. Pokazał nam wszystkim, że jest prawdziwym napastnikiem. Lewandowski dużo pracuje, a także ma odpowiednią osobowość i jest przywódcą. Cały zespół wykonał świetną pracę. To bardzo ważna wygrana, po przerwie mieliśmy bardzo dobre pół godziny. Ale taki błąd, jak ten w 18. sekundzie jest niedopuszczalny - powiedział.

Szkoleniowiec Barcelony odniósł się do gwizdów, które pojawiły się tuż po zakończeniu pierwszej połowy, a także do krytyki, która pojawia się wokół jego zespołu. - To, co pisze się w prasie, wpływa na zespół. Tworzone są jakieś artykuły, które nie są prawdziwe, a to generuje negatywne nastawienie i panuje przesadna nerwowość. Na mnie to nie wpływa, na takich weteranów, jak Martinez czy Lewandowski też. To młodsi gracze są tym bardziej dotknięci i to na nich wpływa. Uważam, że trzeba ich chronić. To prawda, jesteśmy w złym momencie, a wokół zespołu jest ogromna fala negatywnych emocji - dodał Xavi.

Dzięki dubletowi z Alaves Lewandowski ma już siedem goli w lidze hiszpańskiej, przez co awansował do czołówki tej klasyfikacji. Polak ma tyle samo goli, co m.in. Artiom Dowbyk z Girony, Alvaro Morata z Atletico Madryt, Gerard Moreno z Villarrealu czy Borja Mayoral z Getafe. Liderem w tym zestawieniu jest Jude Bellingham z Realu Madryt, który zdobył dziesięć bramek.

Barcelona zagra w kolejnym meczu z Rayo Vallecano, tuż po listopadowej przerwie na mecze reprezentacji. To spotkanie odbędzie się w sobotę 25 listopada o godz. 14:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.