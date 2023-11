Lewandowski lider, zbawiciel, zabójca. Hiszpańskie media mówią jednym głosem

Robert Lewandowski czekał na ten moment bardzo długo. Jego bramkowa posucha w Barcelonie trwała aż 50 dni, a Polak nie trafiał do bramki w sześciu kolejnych meczach, licząc nie tylko rozgrywki ligowe, ale też Ligę Mistrzów. Ostatecznie seria została przerwana, bo Lewandowski zanotował dublet w starciu przeciwko Deportivo Alaves (2:1), gdzie najpierw uderzył piłkę głową po dośrodkowaniu Julesa Kounde, a następnie wykorzystał rzut karny za faul na Ferranie Torresie. Dzięki temu Barcelona pozostaje w grze i zachowuje dystans do Girony oraz Realu Madryt. Jak hiszpańskie media oceniły Lewandowskiego?

Koniec strzeleckiej posuchy Lewandowskiego. "Lider i zbawiciel Barcelony"

Zgodnie z przewidywaniami, Hiszpanie rozpływali się nad występem Polaka i jego przełamaniem. "Ten zabójca był odpowiedzialny za odwrócenie losów meczu. Nie odnalazł się w pierwszej połowie, w której domagał się rzutu karnego za chwyt, ale jego pierwszy gol padł po główce, po dośrodkowaniu Julesa Kounde w drugiej połowie. To lider Barcelony, który ją uratował i dał jej odetchnąć przed przerwą" - pisze kataloński dziennik "Sport". Z kolei "Mundo Deportivo" podkreśla, że zakończyła się "strzelecka posucha Lewandowskiego".

"Najpierw imponująca główka na 1:1, a potem chłodna głowa przy rzucie karnym na 2:1. Wyrwał cierń ze swojej głowy. Miał szansę już w pierwszej połowie, którą obronił Sivera. Miał słabe połączenie z graczami w środku pola i był niezdarny w swoich kombinacjach. Okazał się zbawicielem Barcelony" - czytamy w ocenach. "Polak kończy swoją posuchę bramkową i przychodzi na ratunek. Lewandowski wyszedł zza pleców i dał Barcelonie ciężko wywalczone zwycięstwo. Ale długo był na najlepszej drodze do tego, by zagrać kolejny szary mecz w barwach Barcelony" - to z kolei opinia z madryckiej "Marki".

"Lewandowski uratował Barcelonę, która uniknęła kolejnej katastrofy. Przerwał posuchę strzelecką oraz doprowadził do powrotu Barcelony" - napisała gazeta "AS". "Lewandowski doprowadził do powrotu, który nie rozwiał wątpliwości ani złych przeczuć wokół Barcelony" - czytamy w "L'Esportiu del Catalunya", gdzie pojawiło się nawiązanie do stylu gry mistrzów Hiszpanii w ostatnich meczach.

Barcelona zagra kolejny mecz po listopadowej przerwie na mecze reprezentacji. Najbliższym rywalem podopiecznych Xaviego Hernandeza będzie Rayo Vallecano. To spotkanie odbędzie się w sobotę 25 listopada o godz. 14:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.