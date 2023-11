Barcelona pod ścianą! Poszło zupełnie nie po ich myśli [WIDEO]

Przed niedzielnym meczem z Deportivo Alaves (godz. 16:15) FC Barcelona została postawiona pod ścianą przez swoich najgroźniejszych rywali. Real Madryt rozbił bowiem na Santiago Bernabeu Valencię aż 5:1, a Girona wygrała na wyjeździe z Rayo Vallecano 2:1. To oznacza, że przed swoim spotkaniem Barca traci aż siedem punktów do Girony i pięć do Realu.

