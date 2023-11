W Hiszpanii wzięli Lewandowskiego pod lupę. Przykre wnioski

FC Barcelona wciąż nie jest pewna awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza przegrał 0:1 z Szachtarem Donieck, więc musi drżeć o awans do samego końca, bo ma tyle samo punktów, co drugie FC Porto. W lidze hiszpańskiej Barcelona ma za sobą zwycięstwo 1:0 nad Realem Sociedad, przez co zajmuje trzecie miejsce z 27 punktami i stratą pięciu do prowadzącej Girony. Ostatnie mecze w wykonaniu Roberta Lewandowskiego są bardzo rozczarowujące - od sześciu spotkań Polak nie strzelił gola. Tak źle nie było od sezonu 10/11.

Lewandowski winowajcą czy ofiarą? "To nie sprawdza się w Barcelonie"

Kataloński dziennik "Ara" pochylił się nad postawą Lewandowskiego w ostatnich meczach. Dziennikarze zwracają uwagę na to, że tak złej serii Polak nie miał od ponad dekady, gdy jeszcze występował w barwach Borussii Dortmund. Jednocześnie starają się odpowiedzieć na pytanie: czy w tej sytuacji Lewandowski jest bardziej winowajcą, czy ofiarą? "Po powrocie po kontuzji widać, że Robertowi brakuje zwinności. Szatnia oczekuje od niego więcej, natomiast nie wskazuje upadku drużyny w Lewandowskim, tylko w zbiorowym problemie. Od braku zrozumienia i komunikacji poprzez porządek i intensywność na boisku" - czytamy.

W tekście pada też stwierdzenie, że "Lewandowski jest rybą, która gryzie swój ogon". "W wieku 35 lat najbardziej wyróżnia się jako finiszer w polu karnym, ale jeśli piłki do niego nie docierają, to nie może pochwalić się swoimi zaletami. A to skutkuje tendencją, by oddalać się od tego obszaru. To nie przynosi korzyści ani drużynie, ani Lewandowskiemu. Ruchy, które mogłyby mieć sens w Bayernie, nie sprawdzają się w Barcelonie. Lewandowski dawno nie przeżywał takiej suszy bramkowej, jak teraz" - dodaje "Ara".

W dalszej części artykułu Katalończycy zwracają uwagę na to, że jest widoczny spadek pod względem liczby podań na mecz. W poprzednich rozgrywkach w lidze hiszpańskiej ponad 100 podań na spotkanie notował Sergio Busquets. Teraz podobne liczby notował Frenkie De Jong przed kontuzją, ale potem jest wyraźna dysproporcja między nim a Ilkayem Gundoganem czy Oriolem Romeu. To może mieć też wpływ na to, że Lewandowski notuje słabszą serię.

W najbliższym spotkaniu Barcelona zagra z Deportivo Alaves. Ten mecz odbędzie się w niedzielę 12 listopada o godz. 16:15.