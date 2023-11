Xavi wprost powiedział, jaki jest problem z Lewandowskim. Jaśniej się nie da

Robert Lewandowski rozegrał w bieżącym sezonie 13 meczów, w których strzelił sześć goli. Ostatnio jest jednak w bardzo słabej dyspozycji. Po kontuzji nie może wrócić do formy i od sześciu spotkań nie zdobył bramki. Jest to jego najgorsza seria od 13 lat, kiedy to w barwach Borussii nie trafiał do siatki w dziewięciu kolejnych spotkaniach.

Xavi podał powody gorszej dyspozycji Robert Lewandowskiego

W Hiszpanii coraz więcej mówi się o słabej formie Lewandowskiego, a dziennikarze zastanawiają się, jaki jest jej powód. "Poza brakiem goli, na boisku wygląda na zawodnika całkowicie zagubionego i oderwanego od kolegów z zespołu" - czytamy w "AS". Teraz temat ten poruszył Xavi. Trener FC Barcelony powiedział, dlaczego Polak radzi sobie ostatnio gorzej.

- Lewandowski jest w 100 procentach zdrowy, ale odczuwa brak gry pozycyjnej. Musimy spróbować grać lepszy futbol. Nie atakowaliśmy dobrze ani nie wspieraliśmy Roberta w sposób, w jaki zawsze to robimy. Zapewniam, że to brak gry pozycyjnej. Musimy spróbować nakłonić go do częstszego udziału w grze - powiedział na konferencji prasowej.

Szansę na przełamanie słabej serii Lewandowski będzie miał w niedzielę o godzinie 16:15. Tego dnia FC Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Deportivo Alaves. Będzie to również okazja do zrehabilitowania się dla całej drużyny po niedawnej porażce 0:1 z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów. - Podchodzimy do tego meczu z entuzjazmem i nie możemy się doczekać powrotu do gry. Ostatnio rozegraliśmy dwa złe mecze, musimy być szczerzy. Nie prezentowaliśmy się dobrze. Musimy odzyskać radość i uporządkować grę - dodał Xavi.

FC Barcelona po 12. kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 27 punktów. Do liderującej Girony traci cztery punkty.