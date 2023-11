Barcelona wierzy w Lewandowskiego? To posunięcie budzi wątpliwości

W lipcu FC Barcelona poinformowała o kupnie Vitora Roque za 40 milionów euro z brazylijskiego Athletico Paranaense. 18-letni napastnik miał planowo przyjść w lipcu 2024 roku, ale wszystko wskazuje na to, że kataloński klub już w nadchodzącym okienku transferowym będzie chciał ściągnąć Brazylijczyka do siebie.

Problemem ciągle są pieniądze i finansowe fair play, które musi spełnić FC Barcelona, żeby móc ściągnąć i zarejestrować Roque w styczniu przyszłego roku. Napastnik miałby być z jednej strony konkurentem dla Roberta Lewandowskiego, ale z drugiej dawałby też Polakowi oddech w wielu spotkaniach po tym, jak nie wypaliły opcje z Ferranem Torresem i Joao Felixem na pozycji napastnika.

FC Barcelona optymistycznie podchodzi do sprowadzenia zimą Vitora Roque

Kataloński dziennik "Sport" poinformował w czwartkowy wieczór, że FC Barcelona wierzy w uzyskanie odpowiednich przychodów do 31 grudnia, które pozwolą na styczniową rejestrację Vitora Roque w klubie. Kluczową kwestią jest sprzedaż praw do Barca Studios. Władze katalońskiego klubu rozmawiają już z funduszem inwestycyjnym Libero, który nabył część praw do spółki, ale nie wpłacił całej należnej kwoty. Fundusz ma na to czas do 15 grudnia, ale Barcelona szuka innych partnerów, którzy wpłacą szybciej tę kwotę i przejmą nawet 49 proc. praw do Barca Studios. Według "Sportu" w klubie panuje duży optymizm, co do powodzenia tej operacji finansowej.

Jeśli wszystko się uda, to zimą Barcelona będzie mogła wejść na rynek transferowy. Priorytetem jest sprowadzenie Vitora Roque. Jeśli się to uda, napastnik w grudniu zjawi się w Barcelonie, a od stycznia będzie do dyspozycji Xaviego Hernandeza. W innym przypadku pozostanie przez kolejne pół roku w Brazylii i do stolicy Katalonii trafi dopiero latem 2024 roku.

Klubowy bilans Roberta Lewandowskiego w tym sezonie to 13 meczów, sześć goli i cztery asysty. Z kolei Vitor Roque w 42 występach dla Athletico Paranaense zdobył 20 bramek i zanotował osiem asyst. Okazję na zdobycie kolejnych bramek polski napastnik będzie miał w niedzielę 12 listopada, gdy o 16:15 FC Barcelona zmierzy się u siebie z Deportivo Alaves.