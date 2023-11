Nowy raport o stanie zdrowia Bellinghama. Ancelotti przekazał wieści

Jude Bellingham przed sezonem dołączył do Realu Madryt z Borussii Dortmund za 103 miliony euro. Anglik z miejsca stał się największą gwiazdą drużyny Carlo Ancelottiego i w obecnej formie śmiało można nazwać go najlepszym pomocnikiem na świecie. Kibice Realu mieli jednak sporo powodów do strachu, kiedy w meczu z Rayo Vallecano (0:0) zawodnik upadł na murawę i narzekał na ból barku.

Jude Bellingham nadal kontuzjowany? Carlo Ancelotti zabrał głos w sprawie gwiazdy Realu Madryt

Po zakończeniu meczu z Rayo Ancelotii przekonywał, że uraz pomocnika nie jest poważny, a ten prawdopodobnie zagra w Lidze Mistrzów. Jednak środowe starcie z Bragą (3:0) Anglik spędził na ławce rezerwowych, co oznaczało, że nie był gotowy do gry.

Kolejne pytania o zdrowie 20-latka pojawiły się więc przed meczem Realu z Valencią. Szkoleniowiec ekipy ze stolicy Hiszpanii odpowiedział na nie podczas konferencji prasowej.

- Skupiamy się na tym, czy będzie odczuwał ból w sobotę. Dziś trenował i twierdzi, że czuje się komfortowo i jutro będzie dostępny. Jeśli w ciągu najbliższych godzin nic się nie wydarzy, to zagra - mówił Ancelotii na piątkowej konferencji prasowej.

Jeśli faktycznie Bellingham będzie w pełni zdrowia i zagra, to rywale Realu Madryt mają sporo powodów do strachu. W tym sezonie Anglik rozegrał 14 meczów, w których zdobył już 13 bramek i zaliczył trzy asysty. To zaledwie dwa trafienia mniej niż cała drużyna Valencii w rozgrywkach LaLiga.

Mecz Realu Madryt z Valencią zaplanowano na sobotę 11 listopada o godzinie 21:00. Piłkarze Carlo Ancelottiego zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, mając na koncie 29 punktów, czyli dwa mniej niż pierwsza Girona. Z kolei zespół z Walencji jest na ósmej lokacie i zgromadził 11 punktów mniej.