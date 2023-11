Hiszpanie piszą, co Xavi myśli o formie "zagubionego" Lewandowskiego

Robert Lewandowski przechodzi najgorszy okres w FC Barcelonie, od kiedy trafił do klubu latem 2022 roku. Kapitan reprezentacji Polski w tym sezonie wystąpił łącznie w 13 meczach, w których strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty. Te liczby może nie wyglądają najgorzej, ale jest pewien rekord, który najdobitniej przedstawia strzelecką zapaść napastnika mistrzów Hiszpanii. Lewandowski nie trafił do siatki rywali od sześciu spotkań, co jest jego najgorszą serią od prawie 13 lat, kiedy rozgrywał pierwszy sezon w barwach Borussii Dortmund. Wówczas napastnik w okresie od grudnia 2010 do lutego 2011 nie strzelił gola w dziewięciu następujących po sobie meczach.

Robert Lewandowski wygląda na "zagubionego" w obecnej formie w FC Barcelonie

"Lewandowski utknął" - tytułuje tekst dziennik "AS" o nieskuteczności Roberta Lewandowskiego. Zdaniem Javiera Miguela jednym z powodów słabszej gry FC Barcelony jest gorsza forma 35-letniego napastnika. "Nie ma wątpliwości, że Lewandowski przeżywa swój najgorszy moment od czasu przybycia do Barcelony. Poza brakiem goli, na boisku wygląda na zawodnika całkowicie zagubionego i oderwanego od kolegów z zespołu" - analizuje grę napastnika Miguel. Jego zdaniem w spotkaniu z Szachtarem Lewandowski rozegrał najgorszy mecz w koszule katalońskiego klubu.

Jednocześnie sztab szkoleniowy FC Barcelony ma uważać, że to tylko chwilowy dołek formy. "Liczą, że duma i zaangażowanie Polaka pozwolą mu na natychmiastowe odwrócenie sytuacji" - czytamy dalej. Lewandowski ma wkrótce ponownie odzyskać instynkt strzelecki, a zaufanie Xaviego Hernandeza do jego umiejętności jest "absolutne".

Na koniec Javier Miguel przytoczył sytuację ze środowego spotkania drużyny po porażce 0:1 z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów. Lewandowski był podczas dyskusji jednym z najbardziej samokrytycznych zawodników. "Przyznał, że daleko mu do optymalnej formy, oraz że jego obowiązkiem jest poprowadzenie zespołu w ataku poprzez bramki" - podkreślono.

A kiedy kolejną okazję Lewandowski będzie miał na powrót do strzelania? Już w niedzielę 12 listopada, gdy FC Barcelona zagra u siebie z Deportivo Alaves.