Były zawodnik ostrzega ws. Lewandowskiego. "Będzie presja na władze klubu"

Robert Lewandowski w październiku opuścił trzy mecze z powodu kontuzji, ale po powrocie do zdrowia jego forma jest daleka od ideału. Polak nie trafił do siatki rywali od sześciu meczów, za co w Hiszpanii spotyka go gigantyczna krytyka. Niewykluczone, że jeśli nadal będzie notował kiepskie serie, to FC Barcelona zdecyduje o sprzedaniu go już w lecie. Mówi o tym były napastnik klubu z Katalonii Meho Kodro.

FC Barcelona pozbędzie się Lewandowskiego? Były napastnik zwiastuje scenariusze

Lewandowski ma już 35 lat, więc niewykluczone, że jego kiepska forma zwiastuje początek jego spadku z najwyższego poziomu. Kontrakt napastnika obowiązuje do czerwca 2026 roku, ale jeśli faktycznie nie będzie już topowym strzelcem, to Barcelona może zdecydować o sprzedaniu go.

Zdaniem Meho Kodro, który w przeszłości grał w klubie z Katalonii, wpływ na ewentualne odejście Lewandowskiego będzie mieć nie tylko on sam.

- O tym, jak długo Lewandowski będzie grał w Barcelonie, wcale nie musi zadecydować długość jego kontraktu. Zadecydują tak naprawdę dwa czynniki. Gole i trofea. Jeśli te dwa czynniki będą działać, to Lewandowski nie musi się martwić. Jeśli nie, będzie presja na władze klubu, aby coś zmienić - przekonuje Bośniak w rozmowie z WP SportoweFakty.

Zdaniem byłego napastnika na formę Lewandowskiego wpływa zarówno niedawno odbyta kontuzja, jak i postawa jego boiskowych partnerów. - Dojście do formy może zająć trochę czasu. Na domiar złego ten powrót zbiegł się z tym, że zespół zaczął grać bardzo słabo. Nie sądzę, aby to Lewandowski był głównym problemem Barcelony. Każdy, kto widział ostatnie mecze Barcelony, musiał dostrzec, jak mało okazji tworzą koledzy Robertowi. I robi się błędne koło - dodaje Kodro.

Były zawodnik m.in. Barcelony i Realu Sociedad jest jednak przekonany, że Lewandowskiego stać na bycie liderem zespołu i powrót do świetnej dyspozycji. - Uważam, że jeśli Robert dojdzie do siebie, będzie fizycznie dobrze przygotowany, a Barcelona upora się z kryzysem, to Lewandowski skończy sezon "u góry". W sensie, z koroną króla strzelców - podsumował.

Kolejny mecz FC Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie zaplanowano na niedzielę 12 listopada o godzinie 16:15. Katalończycy zmierzą się z Deportivo Alaves, przeciwko któremu polski napastnik jeszcze nie grał.