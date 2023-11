Co za wieści z Barcelony! 17-letnia Polka idzie w ślady Lewandowskiego

Emilia Szymczak niedawno przeniosła się z Górnika Łęczna do FC Barcelony. Latem 17-letnia Polka bardzo dobrze spisała się w meczach towarzyskich pierwszego zespołu, a jeden z nich zakończyła z asystą drugiego stopnia. Na co dzień występuje w drużynie rezerw. Teraz otrzymała jednak od klubu ogromną szansę i będzie miała okazję do gry u boku laureatki tegorocznej Złotej Piłki.

