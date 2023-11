Hajto powiedział, co myśli o geście Lewandowskiego. "Nie wypada się tak zachowywać"

We wtorek FC Barcelona przegrała 0:1 z Szachtarem Donieck w czwartym meczu tegorocznej Ligi Mistrzów. Kilka dni wcześniej Katalończycy skromnie wygrali z Realem Sociedad po trafieniu Rolanda Araujo. Zespół Xaviego nie jest w najwyższej formie. Podobnie jak Robert Lewandowski, który nie podał ręki Xaviemu.

Tomasz Hajto mocno o Robercie Lewandowskim. "Nie wypada"

O sytuacji, która zdarzyła się w tunelu, mówiły media w całej Hiszpanii, ale także w Polsce. Po meczu pojawiło się w internecie nagranie, na którym widać, jak Xavi dziękuje za mecz swoim piłkarzom. Na filmiku widać też Lewandowskiego, ale ten nie przybija piątki trenerowi. I wygląda na nagraniu trochę tak, jakby go zlekceważył.

Przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów do zdarzenia odniósł się także Tomasz Hajto. - Gdy wchodzisz na pewien pułap, nie wypada się tak zachowywać. Można to różnie tłumaczyć, to zachowanie też staramy się tłumaczyć - przyznał ekspert.

- Robert wszedł na taki poziom piłkarski, jeden z największych na świecie. Trener go broni, trener na niego stawia. Nie może sobie trener pozwolić na to, żeby nie wiadomo, jaka gwiazda nie podała mu ręki czy go odepchnęła. Wtedy tracisz autorytet w szatni - dodał Hajto.

Były reprezentant Polski przyznał, że mimo niezadowolenia z obecnej sytuacji, powinien inaczej to ukazywać. - Ciężko się odnaleźć Robertowi w takiej sytuacji. Jest on lekko pod formą. Tutaj sam wzrok powinien mówić, że Robert jest niezadowolony, a nie pokazywać to przez nie podanie ręki - zakończył.

Przed FC Barceloną teraz ligowe starcie z Deportivo Alaves (12.11, godz. 16:15). Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.