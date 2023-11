Klub La Liga wyrzucony z pucharu. Zrobili to jak Legia

Granada w pierwszej rundzie Pucharu Króla miała proste zadanie. Jej rywalem była czwartoligowa Arosa, zgodnie z przewidywaniami zespół z La Ligi wygrał 3:0 po golach Jose Callejona, Shona Weissmana i Famara Diedhiou. Ostatecznie kwestia awansu rozstrzygnęła się poza boiskiem.

Granada odpadła z Pucharu Króla. Wszystko przez występ nieuprawnionego bramkarza

To dlatego, że w bramce Granady zagrał 24-letni Adrian Lopez, formalnie będący graczem rezerw. Regulamin Pucharu Króla, który formalnie jest rozgrywkami nieprofesjonalnymi, stanowi, iż członkowie drugiej drużyny mogą zagrać w pierwszej tylko wtedy, gdy mają mniej niż 23 lata. Arosa miała zatem podstawy do złożenia protestu, co też zrobiła.

Sędzia Dyscyplinarny hiszpańskiej federacji ogłosił już decyzję w tej sprawie. "Marca" poinformowała, że Granada została ukarana walkowerem, a co za tym idzie odpadła z rozgrywek. Ponadto będzie musiała zapłacić karę finansową w wysokości 6001 euro (przy obecnym kursie 26,75 tys. zł). Klub La Ligi ma 10 dni na złożenie apelacji do Komisji Odwoławczej. Również w oficjalnym komunikacie Arosy podkreślono, że decyzja "nie jest ostateczna". Według Marki jest "mało prawdopodobne, aby nowe roszczenie przyniosło inny wynik".

Cała sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, że jeszcze przed spotkaniem Granada była ostrzegana, jakie mogą być konsekwencje wystawienia Lopeza. Być może jej czujność uśpiło to, co zadziało się w zeszłym sezonie - wtedy wystąpił on w dwóch meczach pucharowych, mimo że również groziło to dyskwalifikacją. Wówczas żaden z rywali nie złożył protestu.

Granada niczym Legia. Wyrzucona z rozgrywek z powodu występu nieuprawnionego zawodnika

Sytuacja z hiszpańskim klubem przypomina to, co w sezonie 2014/15 spotkało Legię Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wówczas rywalizowała ona z Celtikiem, pierwszy mecz u siebie wygrała 4:1. W rewanżu w Glasgow zwyciężyła 2:0, lecz w 87. minucie wprowadziła do gry nieuprawnionego Bartosza Bereszyńskiego, który powinien pauzować za czerwoną kartkę z poprzedniego sezonu. Z tego powodu UEFA zweryfikowała wynik drugiego spotkania na 3:0 dla Szkotów, którzy awansowali dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe.