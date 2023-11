Ależ scenariusz dla Lewandowskiego. Ma iść w ślady Messiego

Robert Lewandowski latem 2022 roku trafił do FC Barcelony z Bayernu Monachium i podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku. Jednak niespełna półtora roku później czarne chmury pojawiły się nad jego przyszłością w katalońskim klubie. Chociaż w poprzednim sezonie m.in. jego bramki sprawiły, że Barcelona sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, to w tym sezonie Lewandowski ma zaledwie pięć bramek po 12 kolejkach ligowych, a jego gra nie zachwyca. "Robert Lewandowski staje się bardzo kosztownym problemem dla Barcelony" - analizował hiszpański "El Confidencial".

REKLAMA

Zobacz wideo Były trener Legii: Takiego piłkarza wcześniej nie widziałem

A gdzie mógłby potencjalnie odejść Robert Lewandowski? W przypadku przyszłości polskiego napastnika wiele mówiło się minionego lata o transferze do klubu z Arabii Saudyjskiej, co jednak wykluczał wtedy sam zainteresowany. Wielokrotnie w mediach pojawiał się też temat przejścia do MLS. - Przed pandemią koronawirusa wyjazd do MLS mocno chodził mi po głowie. Ale później zmieniłem jednak zdanie. Trudno mi sobie wyobrazić, bym zagrał tam po pobycie w Barcelonie - mówił Lewandowski na początku września.

Kilka klubów z MLS jest zainteresowanych Robertem Lewandowskim

Słowa słowami, ale w Stanach Zjednoczonych faktycznie mają analizować możliwość ściągnięcia Roberta Lewandowskiego. Taką informację podał Nico Bravo z TUDN USA. "Wiele drużyn MLS będzie chciało zakontraktować znanego napastnika, a nazwisko, które pojawia się w wielu klubach to Robert Lewandowski" - przekazał w mediach społecznościowych Bravo.

Dziennik "El Universal" dodał, że Lewandowski ma przebyć drogę podobną do Leo Messiego, czyli ma być kolejną wielką gwiazdą europejskiej piłki, która trafi do ligi amerykańskiej. Do ewentualnego transferu miałoby dojść latem przyszłego roku, a wśród potencjalnych klubów, które chciałyby polskiego napastnika, wymienia się Chicago Fire.

Bez wątpienia do ewentualnego transferu jeszcze daleka droga i wpływ na decyzję w tej sprawie może mieć forma, jaką Robert Lewandowski będzie prezentował w kolejnych miesiącach. Aktualnie polski napastnik skupia się na grze dla Barcelony, która we wtorkowe popołudnie o 18:45 zagra na wyjeździe w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck.