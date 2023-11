Robert Lewandowski wciąż nie może się odnaleźć po przerwie spowodowanej kontuzją. Po bezowocnym pół godziny z Realem Madryt, w sobotę rozegrał równie słabe 58 minut z Realem Sociedad. Nie oddał żadnego strzału i wymienił raptem cztery podania. Katalończycy wygrali tylko dzięki bramce Ronalda Araujo w ostatniej akcji meczu. Hiszpańska prasa otwarcie krytykuje kapitana reprezentacji Polski. Tamtejszy "El Confidencial" uderzył nawet w delikatne tony.

REKLAMA

Zobacz wideo Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z AL-KO Superpucharem Polski. Bartosz Bednorz: To jest bardzo dobry czas dla polskiej siatkówki

To wtedy zaczął się problem. Mocne słowa Hiszpanów. "Zmierzch Lewandowskiego"

Gazeta poruszyła kwestie finansowe. Jej zdaniem Lewandowski zarabia niewspółmiernie dużo w stosunku do tego, co daje drużynie. I dotyczy to nie tylko ostatnich meczów, ale zdecydowanie dłuższego okresu. "Robert Lewandowski staje się bardzo kosztownym problemem dla Barcelony Xaviego. Polak zgasł po mundialu w Katarze, a ma jedną z najwyższych pensji w klubie" - alarmuje redakcja.

To właśnie mistrzostwa świata miały być punktem granicznym, od kiedy Polak zaczął rozczarowywać. Na dowód tego przytoczono twarde statystyki. "Dane są jednoznaczne. Przed mundialem w Katarze Lewandowski strzelił 18 goli w 19 meczach. Urodzony drapieżnik, który dał Barcelonie skok jakościowy, zwycięski argument, który determinacją rozstrzygał mecze i przybliżał Barcelonę do zwycięstw nawet w najbardziej beznadziejnych chwilach. Ale wszystko zmieniło się po mundialu, kiedy strzelił 21 goli w 39 meczach. Zmierzch Lewandowskiego wydaje się coraz bliższy i już głośno mówi się o jego nadejściu" - czytamy dalej.

Niezadowolenie w Barcelonie. Lewandowski zarabia za dużo? "Już zaczyna czuć presję"

"El Confidencial" przywołał też informacje ujawnione przez Cadena SER, jakoby Polak posiadał kontrakt, na mocy którego w pierwszym roku miał zarobić 20 mln euro (brutto), w drugim ma dostać z kolei 26 mln, w trzecim - 32, a w ostatnim - 26. Według dziennikarzy takie wydatki zaczynają kłuć w oczy działaczy FC Barcelony. "Lewandowski już zaczyna czuć presję ze strony klubu, aby odejść. Jeśli wyniki nie poprawią się, poszukają dla niego nowego kierunku" - twierdzą Hiszpanie.

Zdaniem gazety klub będzie próbował latem renegocjować umowę. Lewandowski miałby zyskać kolejny rok gry w Katalonii kosztem mniejszej pensji. Jeśli się nie zgodzi, możliwy będzie transfer np. do Arabii Saudyjskiej.