Co za wpadka Realu Madryt! Dali nadzieję Barcelonie

Od samego początku sezonu Real Madryt ma jeden cel, którym jest odzyskanie tytułu mistrza Hiszpanii. Poza porażką z Atletico (1:3) wszystko układa się po myśli piłkarzy Carlo Ancelottiego. Mimo że podczas ostatniego El Clasico znajdowali się już w sporych opałach, znów na ratunek przybył niekwestionowany lider oraz aktualnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie - Jude Bellingham, który ustrzelił dublet i zapewnił wygraną.

"Przygniatająca przewaga, z której nic nie wynika". Real Madryt nie mógł sforsować obrony rywala

Sobotnie wygrane FC Barcelony oraz Girony sprawiły, że Real musiał zwyciężyć niedzielne starcie z Rayo Vallecano. Szkoleniowiec Realu dokonał kilku zmian w porównaniu do ostatniego spotkania z mistrzami Hiszpanii. Fran Garcia pojawił się w miejsce kontuzjowanego Ferlanda Mendy'ego, Eduardo Camavinga zastąpił Aureliena Tchouameniego, Luka Modrić wszedł za Toniego Kroosa, natomiast w ataku obok Viniciusa Juniora mecz rozpoczął Joselu zamiast Rodrygo.

Początek spotkania na Santiago Bernabeu, na którym pojawiło się w niedzielę nieco ponad 70 tys. fanów, należał do gospodarzy. Już 7. minucie dobrą okazję do zdobycia bramki miał Federico Valverde, ale jego strzał został obroniony przez Stole Dimitrievskiego. I choć Real wyraźnie kontrolował wydarzenie na murawie, mając ponad 60 procent posiadania piłki, to nie mógł jednak zagrozić bramce rywala. Na przerwę oba zespoły schodziły zatem przy bezbramkowym remisie.

"Tym, dlaczego Real nie prowadzi z Rayo już 500:0, powinien zająć się Bogusław Wołoszański. Przygniatająca przewaga, z której nic nie wynika" - przekazał na Twitterze dziennikarz Eleven Sports Marcin Gazda.

Sensacyjna wpadka Realu Madryt. Nie pomógł nawet Jude Bellingham

W drugiej połowie Real znacznie śmielej ruszył do ataku, a w 66. minucie Vinicius Junior wreszcie trafił do siatki. Momentalnie arbiter zasygnalizował jednak pozycję spaloną Joselu, który brał czynny udział w akcji. Niedługo później Ancelotti wprowadził na boisko zarówno Rodrygo, jak i Toniego Kroosa, którzy mieli jeszcze bardziej zwiększyć siłę ofensywną wicemistrza Hiszpanii.

Brazylijczyk dosłownie chwilę później miał świetną okazję na to, aby zdobyć bramkę, ale spudłował. Mijały kolejne minuty, a Real wciąż nie mógł przełamać obrony rywala. Nerwy zaczęły puszczać m.in. Viniciusowi, który został nawet ukarany żółtą kartką, a boisko na chwilę musiał opuścić Camavinga z powodu pękniętego łuku brwiowego po starciu z rywalem.

Ostatecznie Real sensacyjnie zremisował starcie z Rayo, czym skomplikował sobie sytuację w tabeli LaLiga. "Nie zawsze można liczyć tylko na Jude'a Bellingama" - stwierdził komentator Eleven Sports.

Real Madryt - Rayo Vallecano 0:0

Po 12 kolejkach wicemistrzowie Hiszpanii zajmują pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 29 punktów. Liderem jest Girona (31 pkt), natomiast trzecie miejsce okupuje FC Barcelona (27 pkt). Najbliższe ligowe starcie piłkarze Ancelottiego rozegrają w sobotę 11 listopada, natomiast trzy dni wcześniej czeka ich spotkanie LM z SC Bragą.