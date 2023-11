Tak, to o Lewandowskim. "Jest foch w Barcelonie" [WIDEO]

Tydzień temu Barcelona pechowo przegrała 1:2 z Realem Madryt, więc w sobotę nie mogła sobie pozwolić na kolejną wpadkę. I choć w meczu z Realem Sociedad mistrzom Hiszpanii przytrafiały się błędy, to przed utratą gola uratował ich Marc-Andre Ter Stegen. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Ronald Araujo. Słabe spotkanie rozegrał za to powracający do pierwszego składu Robert Lewandowski.

Nie oddał żadnego strzału, zanotował zaledwie 12 kontaktów z piłką, a większość z nich daleko od pola karnego. Już w 58. minucie Xavi zmienił go na Ferrana Torresa, który zmarnował kilka okazji. Polak grał słabo i nawet specjalnie się nie złościł, że tak wcześniej opuścił murawę.

- Lewandowski dopiero wraca po kontuzji i trudno mu utrzymać stuprocentową formę. Musimy sobie radzić z kontuzjami i dobrze zarządzać zmianami - na konferencji prasowej skwitował jego grę Xavi.

Po meczu pojawiło się w internecie nagranie, na którym widać, jak Xavi dziękuje za mecz swoim piłkarzom. Na filmiku widać też Lewandowskiego, ale ten nie przybija piątki trenerowi. I wygląda na nagraniu trochę tak, jakby go zlekceważył.

Nie można jednak wykluczyć, że Lewandowski wcześniej przybił piątkę trenerowi, a po prostu nie widać tego na poniższym nagraniu. To jednak nie przeszkodziło Cezarowi Kucharskiemu, aby wbić szpilkę swojemu dawnemu współpracownikowi. "Foch był w każdej drużynie. Jest i w Barcelonie" - napisał.

Cezary Kucharski jest współtwórcą sukcesów Lewandowskiego, którego karierę prowadził do 2017 roku. Obecnie obaj walczą jednak ze sobą w sądzie, a piłkarską karierą Polaka zajmuje się agent Pini Zahavi.

Sytuacja Barcelony w tabeli

Barcelona wymęczyła zwycięstwo 1:0, dzięki czemu wciąż będzie tracić do prowadzącej Girony (i być może Realu Madryt, który swój mecz zagra w niedzielę) cztery punkty. Teraz przed Barcą wtorkowy mecz wyjazdowy z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów, a następnie spotkanie u siebie z Alaves.