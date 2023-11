Hiszpanie mówią jednym głosem ws. Lewandowskiego. Bolesne słowa. "Zero"

Robert Lewandowski nie tak wyobrażał sobie powrót po kontuzji stawu skokowego. Przed tygodniem wszedł na pół godziny w przegranym 1:2 meczu z Realem. W sobotę w końcu pojawił się w wyjściowej jedenastce przeciwko Realowi Sociedad (1:0). Efekt? Praktycznie żadnej stworzonej sytuacji i zmiana już po 57 minutach. Jego miejsce zajął Ferran Torres. Hiszpańska prasa nie miała litości względem 35-letniego napastnika.

Lewandowski jednym z najgorszych w FC Barcelonie. "Osamotniony"

"Zero" - takiego określenia użyli dziennikarze "Sportu", by jednym słowem zobrazować występ Polaka. Na szczęście nie była to wystawiona nota. Redakcja i tak nie była łaskawa. Wystawiła mu czwórkę w 10-stopniowej skali. Gorzej oceniła jedynie Julesa Kounde. - Przez kilkadziesiąt minut spędzonych na boisku nie miał ani jednej szansy. Musi jeszcze wczuć się w rytm rywalizacji, bo nie jest w stanie stworzyć sobie przewagi, ani nawet sytuacji kolegom z zespołu. Brakuje mu strzelania - uzasadniła.

Czwórkę otrzymał także od "Marki". - Nie dostał żadnej piłki. W ataku był bardzo osamotniony. Jeden z najbardziej szarych meczów byłego zawodnika Bayernu. Prawdopodobni on sam należał do tych, którzy czuli się najbardziej nieswojo. Xavi posadził go w 57. minucie: nie chciał go zmuszać do zbyt szybkiego powrotu - czytamy.

Lewandowski kompletnie stłamszony. Brutalna ocena. "Nie odgrywał żadnej roli"

Na taką samą notę zdecydował się również portal goal.com. - Po dłuższym czasie pojawił się ponownie w pierwszym składzie, ale nawet tego nie poczuł. Zmieniono go, gdy pozostało ponad pół godziny do końca meczu. Nadal brakuje rytmu - stwierdzono krótko.

W podobny sposób Lewandowskiego ocenił także kataloński portal e-noticies.cat. - Wrócił do wyjściowego składu, ale wszedł bez finezji i nieco niekonsekwentnie. W pierwszej połowie nie odgrywał żadnej roli, a w drugiej był zmieniony jako jeden z pierwszych - czytamy. Podobnie jak inne redakcje przyznał mu czwórkę i była to najgorsza nota w całym zespole.

Z kolei serwis fcbarcelonanoticias.com nie zdecydował się na przydzielenie konkretnych not, a jedynie krótkie podsumowanie gry każdego z zawodników. - Polak całkowicie się spalił. W ciągu 57 minut gry był skutecznie izolowany przez Real Sociedad, który od początku bez problemów skontrolował środek pola. Xavi wpuścił więc Ferrana w jego miejsce, aby spróbował wykorzystać swoją mobilność - czytamy przy nazwisku Lewandowskiego.