Lewandowski zdjęty z boiska. Ta mina mówi wszystko. "Co tu się dzieje"

- Nie zasłużyliśmy na tę porażkę - powiedział tydzień temu Robert Lewandowski, kiedy po meczu z Realem Madryt (1:2) stanął przed kamerą Eleven Sports. Dla polskiego napastnika był to pierwszy mecz od ponad trzech tygodni. Od kontuzji kostki, której nabawił się w starciu z FC Porto (1:0) w Lidze Mistrzów.

Lewandowski w meczu z Realem pojawił się na boisku w 61. minucie. Nie dał dobrej zmiany. Jego występ przyćmił doskonały Jude Bellingham - strzelec dwóch goli. W ostatnich dniach to jednak nie o jego bramkach ani o postawie Lewandowskiego mówiło się w Barcelonie najwięcej, bo ich występy przykryły słowa Ilkaya Gundogana. Pomocnik Barcelony publicznie skrytykował kolegów. Powiedział, że po tak ważnym meczu i takim wyniku oczekiwał zupełnie innej reakcji w szatni - większej frustracji, gniewu i rozczarowania.

- Nie bolą nas słowa Ilkaya, bo wszyscy zgadzamy się z tym, co powiedział. Przegraliśmy z Realem Madryt przez nasze błędy - tłumaczył Xavi, który przed meczem z Realem Sociedad pytany był przede wszystkim o słowa Gundogana. - Wszyscy wiemy, jakie są wymagania w Barcelonie. Tym bardziej ja to wiem. Jestem tutaj przecież praktycznie całe życie. Nie było żadnej dyskusji w szatni na ten temat jego słów, bo każdy z nas zdaje sobie sprawę, po co tutaj jest. Wszyscy byliśmy źli, temat dla nas jest zamknięty. Przeanalizowaliśmy spotkanie z Realem, ale teraz przed nami kolejne. Równie trudne, bo to będzie sprawdzian na poziomie Ligi Mistrzów - zauważał Xavi.

Lewandowski wrócił do składu

Real Sociedad - podobnie jak Barcelona - gra w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Po trzech meczach jest liderem grupy - przed Interem, Red Bullem Salzburg i Benficą. W lidze również radzi sobie całkiem nieźle - przed meczem z Barceloną zajmował szóste miejsce w tabeli - przede wszystkim u siebie, gdzie Real Sociedad nie przegrał 15 ligowych meczów z rzędu. - Mamy za sobą dobry tydzień, po porażce w El Clasico wykonaliśmy krok naprzód. Odzyskujemy też wielu zawodników, bo gotowi do gry są już Raphinha, Pedri i Lewandowski, a to też jest bardzo dobra wiadomość dla drużyny - podkreślił w piątek Xavi.

W sobotę Raphinha i Pedri usiedli na ławce. Lewandowski pierwszy raz od meczu z FC Porto wystąpił od początku. Nie minęła nawet minuta, a polski napastnik mógł tylko przyglądać się z daleka, jak Marc-Andre Ter Stegen broni groźny strzał Andera Barrenetxea. A po chwili jeszcze jedno uderzenie Mikela Oyarzabala. - Co tu się dzieje - krzyknął komentujący to spotkanie w Canal+ Sport Tomasz Ćwiąkała, gdy gospodarze znowu minimalnie pomylili się po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Lewandowski nawet nie zdążył dotknąć piłki

Lewandowski nawet nie zdążył dotknąć piłki, a Real już oddał trzy strzały - wszystkie groźne. W końcu Polak cofnął się na własną połowę i zaczął walczyć w bocznych sektorach boiska. A także pokazywać kolegom z zespołu, jak powinni ustawiać się do pressingu. Barcelona w pierwszych minutach głównie biegała za piłką. Razem z Lewandowskim, który w 8. minucie, kiedy gospodarze mieli rzut wolny, stanął w środku pola karnego, schował ręce i czekał na to, co za chwilę zrobią piłkarze Realu.

Intensywność narzucona przez Real była porażająca. Piłkarze Barcelony długo byli oszołomieni. Nie potrafili stworzyć sobie żadnej okazji. Lewandowski dość szybko się w tym połapał i zaczął pomagać nie tylko w defensywie, ale też w rozegraniu. W 10. minucie to on wrzucał piłkę w pole karne z lewej strony boiska. Dośrodkowanie był niecelne, ale to i tak była najgroźniejsza sytuacja w pierwszym kwadransie dla Barcelony. Choć "sytuacja" to nawet za duże słowo, jak popatrzymy na cztery okazje Realu, z których przynajmniej trzy powinny skończyć się golem.

Lewandowski bardziej przydatny we własnym polu karnym

- Spokojnie, spokojnie - zadawało się, że pokazywał do swoich piłkarzy Xavi w 25. minucie. Ale do spokoju nadal było daleko, bo po chwili znowu to Real miał kolejną okazję. Barcelona gubiła się w obronie, ale też nie istniała w ataku, choć tam próbowała wszystkiego - nawet dalekich podań z pominięciem drugiej linii. Jeden celny strzał do przerwy - przy czterech celnych Realu - mówi tutaj dużo. Tak samo jak wiele mówi tylko 12 kontaktów z piłką Lewandowskiego w pierwszej połowie. Większość daleko od pola karnego Realu, a dwa nawet we własnym polu karnym - w 31. i 33. minucie - kiedy Polak wybijał piłkę głową po dośrodkowaniach Takefusa Kubo.

Pod koniec pierwszej połowy wydawało się, że Lewandowski był faulowany tuż przed polem karnym Realu, ale sędzia puścił grę. A po chwili skończył pierwszą połowę. Wtedy od razu doskoczyło do niego wielu piłkarzy Barcelony - m.in. Joao Felix, który faktycznie - jak pokazały powtórki - został zahaczony przez Igora Zubeldię, ale w tej sytuacji również nie interweniował VAR. Barcelona schodziła na przerwę tylko z jednym celnym i niezbyt groźnym strzałem Fermina Lopeza.

W drugiej połowie gospodarze nie byli już aż tak agresywni. A Barcelona nadal próbowała prostych środków. W 48. minucie długie zagranie za linię obrony w kierunku Lewandowskiego nawet było dokładne, ale we wszystkim połapał się Alex Remiro, który wybiegł z bramki i wypiąstkował piłkę. To była ostatnia okazja Polaka - choć znowu "okazja" to za duże słowo, bo Polak nawet nie dotknął piłki i w 57. minucie zniechęcony schodził z boiska.

Xavi zrobił wtedy dwie zmiany. Zastąpił Lewandowskiego Pedrim, a Fermina Lopeza - Ferranem Torresem. Zmiany wniosły trochę ożywienia. Choć najlepszy po tym meczu był dla Barcelony wynik, bo wygrała z Realem Sociedad po golu Ronalda Araujo z doliczonego czasu gry.

Już we wtorek drużynę Xaviego czeka wyjazdowy mecz w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck. Kolejne spotkanie w La Liga Barcelona rozegra w niedzielę, kiedy podejmie będące tuż nad strefą spadkową Deportivo Alaves.

Robert Lewandowski w meczu z Realem Sociedad: